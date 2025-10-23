Tobias Nyhuus Jensen: experto nacional para Dinamarca en la iniciativa AccessibleEU de la Comisión Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tobias Nyhuus Jensen, de Siteimprove, nombrado experto nacional para Dinamarca en la iniciativa AccessibleEU de la Comisión Europea

Esto subraya el compromiso y el liderazgo a largo plazo de Siteimprove en el avance de los estándares de accesibilidad digital a nivel mundial.

COPENHAGUE, Dinamarca, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Siteimprove, líder en inteligencia de contenido agente, anunció hoy que Tobias Nyhuus Jensen, gerente sénior del programa técnico de Siteimprove, ha sido designado experto nacional para Dinamarca en la iniciativa AccessibleEU de la Comisión Europea.

Accessible EU reúne a expertos de toda Europa para fortalecer la concienciación sobre accesibilidad, el intercambio de conocimientos y la colaboración. El nombramiento de Jensen refleja el compromiso a largo plazo de Siteimprove con el avance de los estándares globales de accesibilidad y la promoción de experiencias digitales a través de la innovación y la educación.

En este puesto, Jensen y Siteimprove organizarán talleres, sesiones informativas y eventos sobre accesibilidad en apoyo de las iniciativas de accesibilidad de AccessibleEU de la Comisión Europea. Estas actividades facilitan la creación de redes de expertos y el aprendizaje práctico para líderes, expertos y profesionales de la accesibilidad. El primer evento, Accesibilidad en la Era de la IA, tendrá lugar el miércoles 29 de octubre. Los participantes escucharán a destacados expertos e innovadores para debatir cómo la IA puede contribuir al empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad.

"El nombramiento de Tobias subraya el papel de Siteimprove como un líder global reconocido en accesibilidad e innovador en IA responsable", declaró Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove. "Nuestro trabajo con AccessibleEU demuestra cómo la tecnología y las políticas pueden unirse para crear un futuro digital accesible para todos".

El nombramiento de Jensen se produce tras los recientes logros de Siteimprove en la intersección de la accesibilidad, la EAA (Ley Europea de Accesibilidad) y la IA:

Acerca de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA)

La Ley Europea de Accesibilidad, vigente desde junio de 2025, estableció nuevos estándares de accesibilidad en toda la UE. Siteimprove lidera la preparación para la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) con su plataforma de accesibilidad basada en IA, servicios expertos y paneles de control de la EAA, ayudando a las empresas a lograr el cumplimiento. Siteimprove considera el cumplimiento de la EAA como una oportunidad estratégica para que las marcas globales hagan que sus experiencias digitales sean accesibles para 135 millones de europeos con discapacidad y más usables para todos.

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital con la plataforma de inteligencia de contenido de agentes Siteimprove.ai, que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Clientes de la lista Global 2000 de sectores como la manufactura, la administración pública, la educación superior, los servicios financieros y la sanidad confían en Siteimprove.ai para ofrecer contenido eficaz y conforme a las normativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital y opera desde Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres. Más información en www.siteimprove.com.

