De tocar fondo a revolucionar las oposiciones: Ian Garzón crea un método innovador para lograr el éxito

De superar adicciones y tocar fondo a aprobar una de las oposiciones más duras y crear "Metodotest", un método innovador. Ian Garzón, malagueño de Marbella, combina su experiencia como programador, psicólogo y opositor para ayudar a otros a conseguir su plaza y alcanzar su sueño

Madrid, 29 de enero de 2025.- Ian Garzón, un malagueño de Marbella, ha pasado de tocar fondo en su juventud a convertirse en bombero tras superar una de las oposiciones más exigentes de España. Ahora, aplica su experiencia como programador, psicólogo y opositor para ayudar a otros a alcanzar sus metas con un sistema innovador que está revolucionando la preparación de exámenes tipo test.



En su juventud, Ian vivió una etapa marcada por las adicciones que lo llevaron a un punto límite. "No quería seguir viviendo así, sabía que tenía que cambiar", confiesa. Tras superar esa etapa, se formó como programador informático, pero pronto sintió que su vida carecía de propósito. Fue entonces cuando conoció a un bombero que le habló de su trabajo, y esa conversación marcó un antes y un después.



A los 30 años, Ian decidió opositar para bombero, una de las oposiciones más duras de España. Aplicó principios de programación al estudio, desarrollando un sistema único que le permitió destacar en los exámenes tipo test y aprobar a la primera con una de las mejores notas.



Pero Ian no se detuvo ahí. Una vez convertido en bombero, decidió estudiar psicología, utilizando las mismas técnicas. "Quería entenderme mejor a mí mismo y, sobre todo, ayudar a otros", afirma.



Uno de los mayores aportes de Ian al mundo de las oposiciones es su innovador sistema de estudio, al que ha bautizado como "Metodotest". Este método combina sus conocimientos como programador, psicólogo y opositor para ofrecer una forma completamente nueva de enfrentarse a los exámenes tipo test.



Una de las claves de "Metodotest" es su revolucionario sistema de subrayado, diseñado específicamente para este tipo de pruebas. Basado en la asociación de colores, este enfoque rompe con el tradicional sistema de jerarquía de colores, que, según Ian, presenta numerosos problemas. "El sistema jerárquico desconecta al opositor del significado real del texto. Al final, los colores se convierten en un caos y no ayudan a retener la información", explica.



En lugar de eso, "Metodotest" utiliza colores de forma estratégica para asociar conceptos clave y facilitar la memorización. "No se trata de subrayar por niveles de importancia, sino de crear conexiones visuales que permitan recordar la información de manera más efectiva", detalla Ian.



Hoy, Ian Garzón es mucho más que un coach. Es un mentor, un guía y una fuente de inspiración para quienes luchan por alcanzar sus metas. A través de su marca personal en Instagram, @iangarzon.es donde ya acumula más de 6000 seguidores y su página web, www.metodotest.es, se puede conocer más sobre su historia y su innovador proyecto.



Para Ian, su trabajo no es solo una profesión, sino una misión. "Siento una profunda vocación por lo que hago. Quiero que los opositores sepan que, aunque el camino sea duro, es posible. Si yo pude salir de donde estaba y llegar hasta aquí, ellos también pueden hacerlo", asegura.



La historia de Ian Garzón es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para cambiar.



