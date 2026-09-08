¡Todo listo! FOTON llega a Hannover IAA con su gama completa de productos

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN , 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Impulsada por la tendencia mundial hacia una economía baja en carbono, Europa con sus estrictas normativas de acceso y una logística altamente desarrollada se ha convertido en un escenario de pruebas fundamental a nivel global para los vehículos comerciales de nuevas energías. Guiada por su estrategia de internacionalización, FOTON ha trascendido la mera exportación de productos individuales para ofrecer soluciones integrales y localizadas que abarcan productos, tecnología, cadena de suministro y servicios de posventa.

En la feria IAA Transportation 2026 de Hannover, FOTON cuenta con un stand de más de 1.000 metros cuadrados en el Pabellón 21, bajo el lema "EASY MOVE". La compañía exhibe siete vehículos completos y seis componentes clave de desarrollo propio, adaptados a los escenarios de transporte predominantes en Europa, que abarcan desde la logística de larga distancia, el saneamiento urbano y el reparto en ciudades hasta el transporte público de pasajeros. La muestra incluye diversos modelos de nuevas energías, así como baterías para vehículos pesados, ejes eléctricos, sistemas de control electrónico y estaciones de carga de megavatios, todos ellos de desarrollo propio, lo que pone de manifiesto la capacidad de FOTON para llevar a cabo una investigación y desarrollo independientes en toda la cadena de valor.

Gracias a que cuentan con las certificaciones WVTA y VECTO, los vehículos de nuevas energías de FOTON están ganando terreno en los países europeos. Su Centro Regional de Distribución de Repuestos para Europa, ubicado en Unna (Alemania), ya está operativo oficialmente con el fin de mejorar la eficiencia de la respuesta de posventa a nivel local. Respaldada por 32 fábricas locales en el extranjero, más de 1.200 puntos de venta y más de 1.500 puntos de servicio, FOTON ha establecido un sistema de servicio integral de ciclo cerrado que abarca la entrega de vehículos, el suministro de repuestos y el mantenimiento. Entre enero y agosto de 2026, el volumen de exportación de FOTON alcanzó las 149.000 unidades, lo que representa un incremento interanual del 44,3 %.

El 14 de septiembre, durante el Día de los Medios (de 08:40 a 09:10, hora local de Alemania, con transmisión simultánea en directo de 14:40 a 15:10 en China), FOTON realizará tres importantes anuncios estratégicos:

En primer lugar, presentará una nueva estrategia para el mercado europeo que abarca la evolución de productos de nuevas energías, la localización de las operaciones comerciales y el desarrollo de un ecosistema de servicios, con un firme compromiso hacia la transición de los vehículos comerciales europeos hacia modelos de bajas emisiones y la oferta de soluciones de transporte que cubran todo el ciclo de vida.

En segundo lugar, se celebrará el hito de la entrega del vehículo número 13 millones a nivel mundial; este modelo debutará primero en el mercado español, marcando un momento clave en el proceso de globalización de FOTON.

En tercer lugar, se presentará el CAVAN BEACON —un camión pesado eléctrico/de hidrógeno versátil diseñado para recorridos de larga distancia superiores a 300 km— junto con 7 vehículos de nuevas energías (NEV) y 6 componentes de desarrollo propio (tecnología de los tres sistemas eléctricos principales y carga de megavatios), demostrando así una total independencia tecnológica y una solución logística china de cero emisiones de carbono.

El stand permanecerá abierto a distribuidores, clientes y medios de comunicación de todo el mundo del 15 al 20 de septiembre. También estarán presentes socios como ZF, CATL y EVE Energy, exhibiendo la fortaleza de la colaboración en la cadena de suministro.

Esta participación representa un nuevo punto de partida para FOTON en Europa y una sólida demostración de la fabricación inteligente china en el escenario global.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/todo-listo-foton-llega-a-hannover-iaa-con-su-gama-completa-de-productos-302872653.html