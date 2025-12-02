Todo en un mismo espacio, LeaderCar Levante y su fórmula integral en vehículos de ocasión en Valencia - LEADERCAR LEVANTE

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 2 de diciembre de 2025.-

En un entorno cada vez más exigente para el sector del automóvil, la capacidad de integrar múltiples servicios en un solo espacio se ha convertido en una ventaja operativa y estratégica. En esta línea, LeaderCar Levante ha consolidado un modelo integral de atención al cliente en el ámbito de los vehículos de ocasión en Valencia, articulado sobre una infraestructura técnica y comercial de más de 4000 metros cuadrados.

Este formato permite centralizar todos los servicios vinculados a la vida útil del vehículo, desde la compraventa hasta el mantenimiento mecánico, incluyendo reparaciones de carrocería, pintura especializada y trabajos de detailing. La gestión centralizada no solo mejora la experiencia del cliente, sino que permite a la empresa controlar todos los procesos de manera directa, sin intermediarios ni derivaciones a terceros.

De forma paralela al funcionamiento habitual, la empresa ha puesto en marcha una campaña especial de descuentos en vehículos de ocasión, con motivo de una reforma integral de sus instalaciones prevista para el primer trimestre de 2026.

Servicios centralizados y atención técnica especializada

El modelo operativo de LeaderCar Levante permite ofrecer una solución completa a quienes desean adquirir, mantener o vender su vehículo en un entorno profesional y con garantías. A diferencia de otros operadores del sector, la compañía dispone de recursos técnicos propios para atender las diferentes áreas del servicio automotor.

La zona de compraventa está respaldada por un equipo comercial que trabaja en coordinación con el taller mecánico y el área de diagnosis, lo que garantiza que cada unidad en exposición haya sido revisada internamente antes de su entrega. A esto se suma un servicio de chapa y pintura para intervenciones estéticas o reparaciones estructurales, así como un espacio específico para trabajos de limpieza y restauración estética mediante técnicas de detailing.

La empresa también ofrece un servicio especializado de búsqueda de vehículos a la carta, adaptándose a las preferencias del cliente en cuanto a modelo, características y presupuesto. Esta búsqueda puede complementarse con la recogida a domicilio de vehículos en cualquier punto de España, un servicio que LeaderCar Levante gestiona de forma interna.

Destockaje por reforma y aniversario: campaña activa hasta diciembre de 2025

Con motivo de su 20 aniversario, LeaderCar Levante ha anunciado una reforma integral de sus instalaciones, que se llevará a cabo a comienzos de 2026. Para facilitar esta transformación, la empresa ha iniciado una campaña de destockaje masivo que se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta iniciativa incluye condiciones especiales en su actual flota de vehículos de ocasión, con unidades revisadas y disponibles en diferentes gamas y precios. La campaña representa una oportunidad para acceder a vehículos seleccionados con descuentos, en un entorno en el que cada paso del proceso está cubierto por equipos internos.

Con una trayectoria consolidada, una red operativa que abarca todo el territorio nacional y un enfoque centrado en el control directo de cada fase del servicio, LeaderCar Levante mantiene su posición como referente en el mercado de los vehículos de ocasión en Valencia.

Emisor: LEADERCAR LEVANTE

Contacto

Contacto: LEADERCAR LEVANTE

Número de contacto: 600227788