Together AI continúa su expansión europea: la infraestructura ya está operativa en Suecia

La infraestructura llega con una serie de talleres de capacitación en IA, incluyendo un evento pionero de Modelado en Ámsterdam

AMSTERDAM, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Together AI anunció hoy un avance significativo en su expansión europea con el lanzamiento de infraestructura de GPU en Suecia y una serie de talleres enfocados en la formación de ingenieros de IA, comenzando con su primer Model Shaping workshop en Amsterdam . Estas iniciativas marcan un paso clave en el esfuerzo continuo de la compañía por ofrecer a la comunidad de IA soluciones de IA de alto rendimiento, abiertas y personalizables.

Ya operativo en Suecia

Suecia es la última incorporación a la red global de infraestructura de IA de Together AI, que impulsa su API de inferencia sin servidor para modelos como gpt-oss, DeepSeek, Meta Llama y Qwen de OpenAI. Los clientes también pueden solicitar clústeres de GPU y puntos finales dedicados directamente en Suecia, beneficiándose de baja latencia y acceso seguro al norte y centro de Europa.

La infraestructura ubicada en Suecia ofrece estas ventajas clave para los clientes:

Cumplimiento de los requisitos normativos y de residencia de datos europeos: gracias a la ubicación de los servidores GPU en Suecia, las empresas de IA pueden cumplir con éxito los requisitos de gobernanza y transparencia de datos.

Reducción de la latencia del usuario final: la ubicación de las cargas de trabajo de inferencia más cerca de los usuarios finales puede reducir el tiempo de ida y vuelta de la red entre 50 y 70 ms para muchos clientes del norte y centro de Europa, lo que mejora los tiempos de respuesta generales de las aplicaciones de IA en tiempo real hasta en un 25-30 %.

"Caesar está desarrollando una plataforma de IA para investigación profunda, diseñada para profesionales del conocimiento, desarrolladores e instituciones que trabajan en la vanguardia de la innovación. Actualmente, utilizamos los puntos finales dedicados de Together (una implementación de 8H200 Llama 4 Maverick) para impulsar nuestra etapa de transformación con alta concurrencia y amplias ventanas de contexto. A medida que nos acercamos al lanzamiento público, nos entusiasma desplegar nuestras cargas de trabajo en la nueva región de Together AI en Suecia para ofrecer una menor latencia y satisfacer las necesidades de datos de la región de los clientes europeos. La combinación de capacidad dedicada y elasticidad sin servidor de Together AI nos permite escalar rápidamente a medida que crece la demanda."

— Mark McKenzie, fundadr, Caesar (caesar.xyz)

Mejore sus habilidades en IA con talleres técnicos gratuitos

Paralelamente a la expansión de esta infraestructura, Together AI lanza una serie de talleres de mejora de habilidades en IA para desarrolladores. El primer evento, que tendrá lugar en Ámsterdam el 10 de septiembre, tratará sobre la actualización y personalización de modelos abiertos .

El taller abordará:

Adaptación de modelos abiertos mediante pasos de post-entrenamiento, como el ajuste fino supervisado (SFT) con datos específicos del dominio, la optimización de preferencias y el entrenamiento con recompensas verificables, para lograr un rendimiento comparable al de los mejores LLM propietarios a un menor coste.

Decodificación especulativa personalizada para acelerar la inferencia mediante el uso de un modelo de borrador optimizado para el dominio para la pregeneración de tokens, lo que ofrece una aceleración de más de 1.85 veces en modelos como DeepSeek R1.

Técnicas de cuantificación de modelos para comprimir LLM grandes, reducir los requisitos de hardware y los costes de inferencia, lo que permite la implementación en dispositivos más pequeños.

Clic aquí para registrarse para el taller de formación de IA de Together AI.

"Europa está a la vanguardia de la innovación en IA, y nos comprometemos a dotar a sus desarrolladores e investigadores de la infraestructura y la experiencia necesarias para alcanzar el éxito", afirmó Vipul Ved Prakash, consejero delegado de Together AI. "Nuestras inversiones en Suecia y en la comunidad de ingeniería de IA en Europa demuestran nuestra dedicación a impulsar una IA de alto rendimiento, fiable y escalable en Europa".

Acerca de Together AI

Together AI, la nube líder en aceleración de IA, permite a desarrolladores y empresas nativas de IA entrenar, perfeccionar y ejecutar inferencias para modelos de IA generativa, ofreciendo un rendimiento, control y rentabilidad inigualables. La plataforma Together AI admite una amplia gama de los mejores modelos de código abierto y personalizados en múltiples modalidades, a la vez que ofrece opciones de implementación flexibles con los más altos niveles de privacidad y seguridad. Comprometida con impulsar la vanguardia de la IA mediante la colaboración abierta, la innovación y la transparencia, Together AI garantiza que los potentes sistemas de IA sigan siendo accesibles y flexibles, a la vez que generan resultados óptimos para la sociedad.

