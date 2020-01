COMUNICADO: ToJoy contribuye con 100 millones de yuanes para ayudar a arraigar la idea del gran intercambio

Publicado 20/01/2020 6:39:56 CET

BEIJING, 20 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Beijing del Foro Global de Economía Compartida, organizada por la Cámara de Comercio General de China (CGCC, por sus siglas en inglés), la Asociación China para la Promoción del Desarrollo Industrial (CAPID, por sus siglas en inglés) y el Desarrollo Nacional y la Comisión de Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés), y organizada por ToJoy, se llevó a cabo en el Centro Nacional de Convenciones de China el 16 de enero de 2020. Esta reunión recibió cooperación estratégica y apoyo de la Alianza Global de Economía Compartida (GLASE, por sus siglas en inglés), Instituto de Economía Industrial de CASS, la Escuela de Humanidades y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Tsinghua, la Escuela de Negocios Renmin y la Escuela de Administración de la Universidad Xi'an Jiaotong.

En la reunión, se anunció que ToJoy contribuiría con 100 millones de yuanes para patrocinar el primer Premio "GLASE", con el objetivo de recompensar a expertos, académicos y empresas que hacen contribuciones sobresalientes a la economía compartida general, y para clasificar los niveles de economía compartida de varios países, con la esperanza de alentar a más organizaciones sociales, grupos industriales, empresas e individuos a participar en la construcción de la economía compartida general, y acelerar el advenimiento de la era de la economía compartida general, lo que lleva a una cocreación generalizada, cooperación y resultados beneficiosos para todos.

Enfoque en profundidad, análisis multipartidista de la gran economía compartida

Esta reunión atrajo la atención y la participación del Instituto de Economía Industrial de la Academia China de Ciencias Sociales, la Escuela de Humanidades y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Tsinghua, la Escuela de Negocios Renmin y la Escuela de Administración de la Universidad Xi'an Jiaotong. No hay duda de que la economía general compartida se ha convertido en una tendencia general de la economía internacional y en el foco de los estudiantes e investigadores del desarrollo económico y social.

Esta reunión tuvo dos paneles principales: "La gran economía compartida y el desarrollo de las empresas Unicornio" y "La gran era del intercambio y los temas relacionados de la teoría económica compartida" para analizar la economía general compartida desde las perspectivas de practicidad e innovación y desarrollo. Los expertos relevantes creían que los conceptos de "compartir" están en línea con la búsqueda básica del marxismo y es una práctica innovadora de esta búsqueda en el contexto de la nueva era. Fan dijo que la economía compartida no solo puede promover el desarrollo coordinado regional sino también ayudar a resolver las fricciones comerciales mundiales.

Ge señaló que la economía compartida general pone el desarrollo sostenible como su núcleo. Es un resultado inevitable de la historia, y puede promover la interconexión de conocimientos, habilidades, fondos y emprendimiento, y ayudar a resolver el problema del desarrollo sostenible global, que también fue su inspiración original para escribir el libro The Age of Great Sharing.

La edición china de The Age of Great Sharing, escrita por Ge y publicada por Tsinghua University Press, también hizo su debut en esta reunión. La versión en inglés de The Age of Great Sharing ya se había publicado oficialmente y se traducirá a muchos idiomas para su lanzamiento en más regiones del mundo. Los expertos creen que el "intercambio compartido de propiedad intelectual razonable y pagado, el intercambio de oportunidades comerciales regionales, el intercambio de canales de capital, el intercambio de flujo de marca y el intercambio de mercado internacional" propuestos por Ge son la piedra angular del concepto de gran intercambio. Se puede decir que el libro The Age of Great Sharing es la piedra angular del trabajo sobre la Gran Economía Compartida.

Perseverando en la práctica y trabajando con constructores globales

Como dijo el filósofo Sartre, la existencia precede a la esencia, aunque el concepto de Great Sharing fue propuesto recientemente. El acelerador de negocios chino, ToJoy, siempre ha practicado la idea central de esta teoría durante más de 30 años: en la exploración de modelos de negocios y desarrollo de negocios, reuniendo proyectos globales, capital, talentos, canales y recursos de mercado para construir la plataforma de empoderamiento empresarial global de ToJoy y para impulsar el acelerador unicornio, su negocio principal, al mundo, para acelerar el empoderamiento de las empresas globales.

Además de patrocinar el primer Premio "GLASE" para fomentar la investigación teórica y la innovación de modelos de negocios en la economía colaborativa, GLASE también utilizará los 100 millones de yuanes aportados por ToJoy para investigar y clasificar los niveles de varios países en la economía colaborativa, de modo que este movimiento podría recibir una atención generalizada de países de todo el mundo.

A principios de 2020, la Cumbre de Beijing del Foro Global de Economía Compartida fue como una brisa primaveral para la Gran Economía Compartida en la próxima nueva década de la economía. ToJoy se esforzará y se unirá a muchos socios comerciales y jugadores de ideas afines de todos los ámbitos de la vida para contribuir a la Gran Economía Compartida.

