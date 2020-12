TOJOY crea nuevas oportunidades dentro de la política de doble circulación

PEKÍN, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Recientemente, TOJOY ha promovido el crecimiento económico chino conectando los recursos de empresas emergentes y empresas tradicionales. Mediante su plataforma de aceleración empresarial, TOJOY ayuda a las compañías a accede a los recursos que necesitan para crecer en todo el país, así como actualizar modelos empresariales legados para ser más competitivos.

TOJOY promueve los proyectos de los clientes y usuarios a una red de más de un millón de empresarios de alto valor neto mediante eventos online y offline.

La mayor presencia ha permitido a TOJOY acelerar las empresas incluso de cara a la pandemia. Incluso cuando la COVID-19 estaba en su máximo en China, TOJOY celebró más de 30 eventos de aceleración online, atrayendo a más de 300.000 empresarios y facilitando más de 20.000 acuerdos de cooperación.

Reforzar la cooperación para promover el crecimiento nacional e internacional

TOJOY ha expandido su negocio internacional a EE.UU., Europa y Latinoamérica. A pesar del impacto de la pandemia en otras partes del mundo, TOJOY no cesó en su impulse global. Mediante un alcance y eventos a escala internacional, TOJOY está haciendo crecer a las compañías globales y atrayendo a más empresarios y compañías globales a la plataforma TOJOY.

Desde el brote de COVID-19, TOJOY también ha trabajado con embajadas extranjeras en China. El consejero delegado global de TOJOY Ge Jun se ha reunido con las embajadas de Indonesia, Moldova y Montenegro, Armenia, Países Bajos, Finlandia, Letonia y Portugal para realizar intercambios empresariales en profundidad. Algunos de estos diálogos fueron seleccionados y presentados como episodios especiales del Nightly Talk de Ge Jun, un programa de debate empresarial online donde Ge comparte sus experiencias sobre cómo convertir las crisis en oportunidades durante la pandemia.

TOJOY también ha organizado una variedad de eventos, y Ge ha participado en una variedad de foros relativos al crecimiento empresarial global durante la pandemia. Trabajando con organizaciones económicas globales y medios globales, TOJOY está hacienda su parte para impulsar el crecimiento económico internacional en combinación con el crecimiento nacional, una clara promoción de la política de doble circulación.

Ge comparte su visión durante el webinar CANACINTRA de México

TOJOY también celebró de forma conjunta la 2(nd) Global Unicorn Fair con el High-tech Investment Committee of the Investment Association of China (IAC). El evento fue testigo del debut de 10 proyectos globales, permitiendo la cooperación entre empresas globales de clase mundial y empresarios chinos líderes. Estas situaciones beneficiosas para ambas partes promueven el crecimiento en todo el mundo, en claro apoyo a la política de doble circulación.

Entre los proyectos de alto perfil acelerados por TOJOY está la compañía de servicios sanitarios PACS Online. Con una sede de I+D en Seattle y un equipo de operaciones local en China, la compañía creó un conjunto de equipamiento de imagen médica líder en la industria. Los productos de PACS Online reducen enormemente el coste de la recogida y transmisión de imágenes y datos médicos. La digitalización de las imágenes médicas es mucho más sencilla para los pacientes a la hora de obtener los resultados de los exámenes. El proyecto logró un gran éxito tras su lanzamiento en la plataforma de TOJOY. Los productos de PACS Online se han adoptado ya por 424 hospitales en 18 provincias chinas.

Crecimiento nacional impulsado por las modernizaciones de la industria

TOJOY siempre ha estado comprometida con expandir la demanda nacional de China y explorar oportunidades de crecimiento en los mercados nacional e internacional. La compañía sirve como plataforma de empoderamiento empresarial global para promover y acelerar proyectos que siguen las nuevas tendencias económicas y de consumo en China. Dentro de la política de doble circulación TOJOY continuará ayudando a las compañías nacionales y globales a accede a lo que necesitan para crecer en China, y ofrecerá a las empresas tradicionales nuevos canales para modernizarse.

Con estos servicios, TOJOY crecerá y modernizará las empresas para apoyar ambos elementos de la política de doble circulación.

