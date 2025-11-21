Token Cat Limited anunció la firma de un acuerdo de cooperación con Ouyi Industrial CO., Limited

(Información remitida por la empresa firmante)

-Debido a la fuerte demanda, Token Cat Limited anunció la firma de un acuerdo de cooperación para ventas transfronterizas por valor de mil millones de dólares con Ouyi Industrial CO., Limited

PEKÍN, 21 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, en adelante la "Compañía") anunció hoy la firma de un acuerdo marco de cooperación estratégica con Ouyi Industrial CO., Limited ("Ouyi"). Ambas partes desarrollarán conjuntamente una plataforma en la nube para la cadena de suministro transfronteriza con el fin de expandir aún más la presencia comercial de la compañía en el mercado global. Según el plan acordado, se espera que esta cooperación alcance un volumen de ventas internacionales acumulado de mil millones de dólares en los próximos tres años.

Esta cooperación busca integrar las principales ventajas de ambas partes en la cadena de suministro, los recursos de productos y los mercados internacionales. La Compañía aprovechará al máximo su capacidad de suministro en el mercado de repuestos para automóviles y su cartera de productos de venta de automóviles, accesorios y servicios automotrices; Ouyi, con su consolidada red de canales de distribución en el extranjero, su experiencia en operaciones de comercio internacional y su capacidad de ejecución en los mercados locales, ayudará a la Compañía a acelerar su entrada en mercados de alto crecimiento en todo el mundo.

Ambas partes planean implementar la gestión digital integral, desde la exhibición de productos, las ventas colaborativas, la logística transfronteriza, la gestión de almacenes y distribución, hasta el soporte posventa, a través de la plataforma en la nube para la cadena de suministro transfronteriza. En el futuro, la plataforma también se convertirá en un canal de distribución global para los nuevos módulos de negocio de la compañía, incluyendo posibles exportaciones de vehículos, componentes clave para vehículos eléctricos y otras líneas de negocio que la compañía pueda adquirir o integrar en el futuro.

Esta cooperación fortalece los pilares de la compañía: capitalización, digitalización y globalización, impulsando los ingresos y la rentabilidad internacionales. Ambas partes esperan que la mejora en la eficiencia de la plataforma y la optimización del producto mejoren la competitividad global y apoyen un crecimiento sostenible.

Declaración prospectiva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995. Estas declaraciones, incluidas las relativas a los planes y perspectivas de la Compañía, se identifican mediante términos como "podría", "debería", "espera", "prevé", "cree" y expresiones similares. Se basan en las expectativas y condiciones de mercado actuales e implican riesgos e incertidumbres ajenos al control de la Compañía. Puede encontrar más información sobre estos riesgos en los informes que la Compañía presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que así lo exija la ley.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/token-cat-limited-anuncio-la-firma-de-un-acuerdo-de-cooperacion-con-ouyi-industrial-co-limited-302623261.html