La tokenización y el blockchain permitirán a cada ciudadano convertirse en su propio banco

Madrid, 24 de noviembre de 2025.- La tokenización es una de las tendencias tecnológicas emergentes llamadas a transformar la economía global según se desprende de las Sesiones Magistrales sobre Tokenización celebradas por AUSAPE. Con ventajas en trazabilidad, transparencia, interoperabilidad, seguridad de la información y ampliación de oportunidades de inversión, su presencia crece en diferentes mercados.

Fiel a su vocación de “estar a la vanguardia de las tendencias en tecnología” y abordar fenómenos novedosos y su impacto a medio plazo en las empresas, en palabras de la directora general de AUSAPE, Ana Encinas, la asociación celebró dos Sesiones Magistrales sobre Tokenización en Barcelona y Madrid, los días 22 y 29 de octubre. Fueron dos sesiones que aterrizaron el leitmotiv de la asociación, resumido por Ana Encinas en “la transferencia de conocimiento en lo que nos une: el uso de la tecnología, estar atentos a las nuevas tecnologías y seguir creciendo como Comunidad que comparte, aprende y cuyos miembros colaboran y se reúnen presencialmente para seguir fortaleciendo relaciones y atraer a nuevos asociados”.

En las Sesiones Magistrales de AUSAPE participaron Brickken (Edwin Mata y Rodrigo Palacios) y Vottun (Marta Vallés), junto a colaboradores de SEIDOR, Inetum, Minsait y Sothis.

Palacios explicó, de forma práctica, las diferencias entre criptomonedas, utility tokens, security tokens/RWAs, NFTs y stablecoins —estas últimas, ligadas a divisas, actúan como puente para reducir la volatilidad y ya son emitidas por bancos y empresas—. La regulación europea está impulsando usos como participación colectiva, deuda, regalías, suscripciones de activos físicos, trazabilidad logística y bonos de carbono.

Vallés subrayó que blockchain y tokenización aportan libertad, descentralización y seguridad: los usuarios controlan sus activos en su wallet. Defendió un equilibrio entre regulación e innovación y señaló la mayor adopción entre jóvenes y en países emergentes ante la inestabilidad bancaria.

Complementariamente, los colaboradores de AUSAPE compartieron casos de implantación de IA en sus compañías en mesas moderadas por Nacho Santillana.

Hablando del impacto que tiene la IA en los departamentos de IT e Innovación de sus compañías, Ángel Llosa definió los agentes de IA como “el punto de inflexión” en la estrategia de IA de SEIDOR, cubriendo todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la parte comercial hasta la toma de decisiones, venta, prototipado, desarrollo de aplicaciones, generación de código, testing… Susana Prado explicó que en Inetum han comenzado a transversalizar la IA y a formar a todos los empleados para que sepan cómo y para qué usarla. En el caso de Indra y Minsait, la inteligencia artificial es una pieza clave en el plan de transformación de la empresa, como demuestra la creación de la nueva división IndraMind, que se dedicará a la aplicación de la IA en el ámbito de la defensa y la seguridad, tanto militar como en infraestructuras civiles, aseguró César García. Por su parte, Jorge Reverte resaltó que “la IA ya ha permeado a todas las áreas y soluciones”, ya que es una tecnología de propósito general, por lo que debería ser la parte de negocio la que se encargara de ella. Y defendió aplicar una “mentalidad de abundancia”, es decir, hacer mucho más de lo que hacíamos, aprovechando para ello las capacidades de esta tecnología.

Refiriéndose al papel de la inteligencia artificial en los procesos de Recursos Humanos, Nuria Sánchez-Almodóvar destacó que en Inetum fueron pioneros en construir un programa formativo en IA para sus empleados, que ya ha capacitado a un 80% la plantilla. La firma también la está usando para automatizar la parte administrativa: publicación de ofertas, búsquedas en LinkedIn, etc., para anonimizar los currículos y evitar los sesgos de género, y en la fidelización, mejorando la experiencia de empleado. En Minsait, María José Lodeiros contó que emplean una solución propia para etiquetar currículos, además de aprovechar las soluciones de IA de SAP para SuccessFactors. Sothis, por su parte, la usa para la generación de resúmenes de currículos y el filtrado, en el scouting y en la gestión del conocimiento corporativo, siempre conservando el papel central de las personas en la toma de decisiones. En cuanto a SEIDOR, Jorge Llop apuntó que están centrando el empleo de esta tecnología en automatizar procesos administrativos u ofrecer asistencia 24/7 a los empleados, aplicándola poco a poco y siempre supervisada por personas.

El uso de inteligencia artificial en marketing y comunicación interna y externa supone el mayor beneficio dentro de la empresa, según Reverte, gracias al apoyo que da a la generación de contenidos, transformación de textos e imágenes, generación de vídeos locutados para formación a clientes y empleados, análisis de rendimiento de campañas, personalización de comunicaciones internas... “La IA nos permite hacer muchas cosas que nos hubiera gustado hacer, pero para las que no teníamos tiempo”, valoró. Para Llosa, la inteligencia artificial es “un multiplicador” para los equipos de marketing: creación de campañas, diseño de bocetos, generación de documentos…

En Inetum, están vinculando mucho las campañas de marketing a las ventas, aprovechando la visión 360º del cliente que da la IA, según Prado. Y para el director de Soluciones Extendidas de Minsait, la IA es “imprescindible” en la generación de contenidos, pero también en la generación de campañas segmentadas e hiperpersonalizadas.

Jordi Xofra, coordinador de los Grupos de Trabajo y Delegaciones de AUSAPE e IT Technologies Director en GB Foods, cerró la jornada de Barcelona señalando que para la asociación, “es importante hacer varias sesiones al año como está para complementar esa parte de SAP y abrir nuevos caminos”. La Sesión Magistral de Madrid fue clausurada por el presidente de AUSAPE, Mario Rodríguez Manzanares, CIO y Head of IT de Siemens España, quien expresó su agradecimiento a los ponentes por sus inspiradoras intervenciones, al staff de AUSAPE por el éxito del evento y a todos los asistentes. Rodríguez Manzanares recalcó el valor de estos ciclos de sesiones magistrales y destacó en su intervención en la clausura del evento la importancia para España como país de no quedarnos atrás en tecnologías emergentes, como la tokenización, donde tenemos gran potencial de crecimiento y una oportunidad para posicionarnos como un hub tecnológico de referencia internacional.

