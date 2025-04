Tokio acoge el encuentro 'Building Tomorrow’s Business Ecosystems' organizado por Mormedi

(Información remitida por la empresa firmante)

Tokio acoge el encuentro “Building Tomorrow’s Business Ecosystems: Innovation and Cross-Industry Collaboration” organizado por Mormedi para impulsar la colaboración entre sectores y construir los ecosistemas de negocio del futuro.

30 de abril de 2025 – Embajada de España en Japón

El pasado martes 22 de abril, la Embajada de España en Tokio fue el escenario de un evento singular que reunió a líderes de sectores como la movilidad, la aviación, el diseño, la tecnología y el entretenimiento. Bajo el título “Working Across Industries: Building Next-Generation Business Ecosystems, Innovation and Cross-Industry Collaboration”, el encuentro fue organizado por Mormedi como parte de su iniciativa global para fomentar nuevas formas de colaboración entre industrias.

Con el apoyo de ICEX y la Embajada de España, y con interpretación simultánea en japonés e inglés, la jornada ofreció un espacio para compartir experiencias, explorar nuevos enfoques de innovación y reforzar conexiones entre profesionales que, aunque proceden de sectores distintos, comparten los mismos desafíos de futuro.

Durante la apertura, Jaime Moreno, CEO de Mormedi, destacó que “esta embajada no es solo un lugar institucional, es un símbolo del diálogo entre culturas, mentalidades y ambiciones. Y eso es justamente lo que se busca impulsar esta noche.” A continuación, el embajador Iñigo de Palacio subrayó que “la innovación verdadera no ocurre en aislamiento, sino cuando diferentes voces se encuentran y colaboran”.

Maruan El Mahgiub, vicepresidente de Mormedi, presentó el propósito de la iniciativa Business Ecosystems con un mensaje claro: “La tecnología está derribando las fronteras entre sectores. A la vez, los retos sociales, medioambientales y digitales son demasiado grandes para afrontarlos de manera aislada. Los ecosistemas no son solo útiles, son necesarios. Y todo ecosistema comienza con las personas”.

Cinco perspectivas sobre cómo cruzar fronteras

La sesión comenzó con cinco intervenciones breves que ofrecieron ejemplos reales de cómo se están generando nuevas oportunidades a través de la colaboración intersectorial.

Fabio Filippini, ex Chief Creative Officer de Pininfarina y fundador de Accaeffe Creative Consulting, habló del diseño como puente entre mundos:

“El diseño no es solo estética, es un lenguaje que ayuda a conectar sectores que normalmente no se entienden entre sí.” Desde la automoción hasta el lujo o el gaming, su labor ha sido crear entendimiento entre disciplinas que, a primera vista, no parecen compatibles.

Daiki Akutsu, de Japan Airlines, explicó cómo la compañía está replanteando sus sistemas de entretenimiento a bordo para transformarlos en plataformas abiertas:

“Se busca ir más allá del vuelo, creando experiencias que acompañen a los pasajeros desde su salida hasta su llegada, haciéndolos sentir atendidos en cada momento.”

Tomoki Kusuyama, de Fujitsu, destacó la movilidad no como un producto, sino como un servicio integrado que conecta a las personas con la salud, la comunidad y el cuidado:

“En un país como Japón, donde la población envejece rápidamente, resulta necesario diseñar sistemas que integren movilidad, sanidad e infraestructura.”

Bastien Janus, de Nissan, se centró en los retos organizativos que implica la colaboración:

“Aunque la colaboración es una idea atractiva, para que funcione se requieren estructura, objetivos comunes y, sobre todo, confianza entre equipos que no han trabajado juntos anteriormente.”

Daisuke Ishii, de Sony Group y Sony Honda Mobility, ofreció una perspectiva emocional sobre la movilidad:

“La movilidad no es solo desplazamiento. Es cómo las personas se sienten al moverse y cómo se conectan con su entorno y con los demás.”

Una conversación abierta sobre lo que implica colaborar

Posteriormente, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Maruan El Mahgiub, que permitió profundizar en cuatro grandes temas relacionados con la construcción de ecosistemas de colaboración.

El primer tema abordó la creciente relevancia de los ecosistemas. Tomoki Kusuyama explicó que “los problemas actuales, como el envejecimiento, el cambio climático o la urbanización, no pertenecen a un solo sector. La colaboración es imprescindible.” Fabio Filippini añadió que “la innovación ocurre cuando se abandona la zona de confort para entrar en la lógica de otros sectores.” Por su parte, Bastien Janus subrayó que “ya no se habla de cadenas de valor, sino de constelaciones de valor, lo que implica una transformación profunda en la manera de liderar”.

La conversación continuó analizando el tipo de valor que puede generarse a partir de la colaboración intersectorial. Daiki Akutsu relató cómo JAL está trabajando con socios del mundo del bienestar y el entretenimiento para crear experiencias personalizadas a bordo:

“Hay desarrollos que no pueden realizarse de manera aislada. Se requiere la integración de visiones externas”.

Fabio Filippini recordó su colaboración con BVLGARI y Gran Turismo:

“Se creó una experiencia completamente nueva que no habría podido imaginarse desde un único sector”.

Daisuke Ishii remarcó que el valor diferencial está en lo emocional:

“Diseñar experiencias memorables no depende de lo espectacular, sino de la capacidad de generar emociones auténticas”.

El tercer bloque exploró los cambios internos que requieren las organizaciones para colaborar eficazmente. Bastien Janus destacó que “el problema muchas veces está dentro: diferentes equipos utilizan distintos lenguajes, manejan tiempos dispares y enfrentan prioridades en conflicto.” Daisuke Ishii compartió que en Sony Honda Mobility se implementaron “rituales narrativos” para facilitar el entendimiento entre culturas corporativas distintas. Daiki Akutsu señaló que “abrirse a colaborar también implica rediseñar procesos internos, tanto técnicos como humanos”.

Finalmente, los ponentes compartieron su visión de qué ecosistemas les gustaría construir sin limitaciones. Tomoki Kusuyama imaginó un sistema de movilidad autónoma que también ofrezca servicios de salud y conexión comunitaria. Fabio Filippini propuso el diseño de un vehículo cocreado junto a expertos en bienestar y sonido:

“Un espacio que responda al estado emocional de las personas, no solo a su necesidad de movimiento”.

Daisuke Ishii concluyó con una reflexión inspiradora:

“Dejemos de diseñar ecosistemas para la eficiencia. Empecemos a diseñarlos para generar pertenencia”.

Un paso adelante en un camino compartido

La jornada concluyó con un ambiente de conexión genuina, donde el objetivo no era solo compartir ideas, sino sembrar colaboraciones de largo plazo.

Maruan El Mahgiub subrayó que “los ecosistemas no se construyen de un día para otro. Requieren tiempo, confianza y la voluntad de explorar caminos desconocidos en colaboración”.

Desde su visión de crecimiento, Tomás Moreno Cebrian-Sagarriga, Head of Growth y New Business en Mormedi, resaltó:

“Las transformaciones más relevantes no surgirán dentro de las industrias, sino entre ellas. Ahí es donde se está construyendo el futuro, y ahí es donde Mormedi quiere estar presente”.

Este encuentro en Tokio forma parte del recorrido internacional de la iniciativa Business Ecosystems, que durante 2025 continuará impulsando eventos, entrevistas y colaboraciones intersectoriales en diferentes regiones del mundo.

