Toly y Eastman presentan Gemini: un nuevo estándar en envases de lujo sostenibles

El compacto cosmético de Toly es el primero en incorporar Eastman Cristal™ One Renew IM812

ZEJTUN, Malta y KINGSPORT, Tenn., 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Toly , líder en innovación de envases de cosméticos de primera calidad, y Eastman , pionero mundial en tecnologías de reciclaje molecular, se enorgullecen de anunciar el lanzamiento de Gemini, un nuevo y sorprendente compacto que marca un hito importante en su colaboración continua.

Gemini es el primer envase compacto fabricado con Cristal™ One Renew IM812 de Eastman. Esta innovadora resina redefine el packaging de cosméticos de lujo al combinar materiales reciclados y reciclables con una elegancia y un brillo inigualables.

Olaf Zahra, director técnico y de sostenibilidad de Toly, destacó: "Nuestra colaboración con Eastman para el envase compacto Gemini representa una visión compartida para el futuro de los envases de belleza, que equilibra el lujo con la responsabilidad. Al utilizar Cristal One Renew IM812, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones de envasado que permiten a las marcas cumplir con estrictos objetivos de sostenibilidad, a la vez que ofrecen la estética de alta gama y la experiencia táctil que esperan los consumidores".

Las características principales de Cristal One Renew IM812 incluyen:

Claridad similar al vidrio para estuches compactos de PET de pared gruesa, lo que permite diseños lujosos sin sacrificar la transparencia ni el brillo.

para estuches compactos de PET de pared gruesa, lo que permite diseños lujosos sin sacrificar la transparencia ni el brillo. Hasta un 100% de contenido reciclado certificado * mediante reciclaje molecular, lo que garantiza una reducción significativa del impacto ambiental.

* mediante reciclaje molecular, lo que garantiza una reducción significativa del impacto ambiental. Compatibilidad total con los flujos de reciclaje de PET existentes, certificada por organizaciones líderes como EPBP, APR y RecyClass.

Como primer socio de Eastman en aplicar este material innovador en envases compactos, Toly demuestra su experiencia en el suministro de soluciones vanguardistas y sostenibles diseñadas para la industria de la belleza premium y de lujo, lo que refuerza su reputación como líder en innovación en envases.

"Con Cristal One Renew IM812, redefinimos la excelencia: es la brillantez reinventada. Ayudamos a nuestros clientes a preparar sus envases para el futuro", afirmó Tara Cary, gerente global del mercado de cosméticos de Eastman. "Esta innovadora solución garantiza que sus envases no solo cumplan con los estándares actuales, sino que también estén preparados para las exigencias legislativas del futuro, brindando tranquilidad y sostenibilidad en cada envase".

El compacto Gemini es más que una solución de embalaje: es un símbolo de lo que se puede lograr cuando el lujo se combina con la tecnología sostenible avanzada.

Toly y Eastman presentarán los estuches compactos Gemini en la feria comercial internacional Luxe Pack Monaco del 30 de septiembre al 2 de octubre.

*Asignado mediante cálculo de balance de masa certificado por ISCC

Acerca de Toly Toly es un proveedor global privado con más de 55 años de experiencia en envases de belleza, especializado en cosméticos, cuidado de la piel, fragancias y más. Con fábricas en Malta y Corea del Sur, y oficinas en todo el mundo, ofrece envases innovadores desde el moldeado hasta la decoración y el ensamblaje. La empresa se compromete a invertir en prácticas y materiales responsables que equilibren el rendimiento y la concienciación ambiental.

Acerca de Eastman Eastman es una empresa global de materiales especializados que produce una amplia gama de productos presentes en artículos de uso diario. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de forma material, Eastman se compromete con la seguridad, la innovación y la sostenibilidad. Para más información, visite eastman.com .

