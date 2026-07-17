Tomás Elías González Benítez transformación del sommelier - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

El sommelier venezolano Tomás Elías González Benítez expone una visión estratégica que integra tradición, comunicación digital y nuevas competencias para responder a un consumidor global, conectado y cada vez más exigente

Venezuela, 17 de julio de 2026.- La digitalización ha redefinido el ecosistema del vino. Lejos de reemplazar al sommelier, la tecnología lo ha potenciado.



El profesional de 2026 debe dominar tanto el lenguaje sensorial como el digital para conectar con audiencias globales y participativas. Según el sommelier venezolano Tomás Elías González Benítez, esta dualidad exige nuevas competencias basadas en tres dimensiones clave: comunicación, educación y curaduría.



"La era digital no ha diluido el oficio; lo ha ampliado. Hoy debemos comunicar con claridad, educar con criterio y acompañar con honestidad", afirma Tomás Elías González Benítez.



Tres pilares del oficio contemporáneo



• Comunicación e historias: Redes sociales, pódcasts y narrativas visuales permiten democratizar el acceso al vino. Para González Benítez, el reto es comunicar con precisión técnica sin perder cercanía, explicando el vino desde la emoción, la cultura y el territorio.



• Educación global: La formación enológica ya no se limita a las aulas. Cursos online y catas virtuales, impulsados por modelos híbridos como los de la WSET, permiten al sommelier actuar como un educador global, transmitiendo cultura y sensibilidad a formatos digitales.



• Curaduría en un mercado saturado: Ante la inmensa oferta en tiendas online, el rol del sommelier digital es seleccionar y guiar. No se trata de imponer gustos, sino de contextualizar estilos y ofrecer recomendaciones honestas adaptadas a cada perfil.



Tomás Elías González Benítez: sensorialidad, ética y comunidad

Aunque las plataformas multiplican las formas de contar el vino, la esencia sigue siendo sensorial. El desafío actual es transmitir sensaciones a través de palabras e imágenes, logrando que el vino "se sienta" a la distancia.



Asimismo, esta era exige una estricta ética profesional. Ante el auge del contenido patrocinado, González Benítez destaca que la transparencia y la independencia comercial son vitales para mantener la credibilidad, el activo más valioso del sommelier.



En conclusión, el sommelier moderno es un creador de comunidades globales y un puente entre tradición y futuro. La visión de Tomás Elías González Benítez demuestra que la tecnología no cambia la esencia del vino, sino que expande su alcance.



La digitalización ha redefinido por completo el ecosistema del vino. Ya no se trata únicamente de catar, recomendar o gestionar una bodega: el sommelier contemporáneo debe comunicar, educar y acompañar a una audiencia global que aprende, consume y se relaciona con el vino a través de plataformas digitales.



Emisor: Tomás Elías González Benítez PR

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