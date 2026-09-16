Tomás Elías González Benítez inaugurará un programa virtual de escritura narrativa para autores emergentes

Tomás Elías González Benítez inaugurará un programa virtual - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

Con un enfoque práctico, Tomás Elías González Benítez llevará a su plataforma web una propuesta orientada a nuevas voces literarias

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Tomás Elías González Benítez inaugurará un programa de formación en escritura narrativa dirigido a autores emergentes interesados en desarrollar proyectos de largo formato. La iniciativa se realizará de manera virtual a través de su plataforma web y estará centrada en herramientas prácticas aplicables al proceso de creación literaria.



El programa parte de los principales desafíos que aparecen al construir una narración extensa: definir personajes capaces de evolucionar, establecer conflictos que sostengan el interés y organizar los acontecimientos dentro de una estructura coherente.



La propuesta busca que los participantes no se limiten al aprendizaje de conceptos teóricos, sino que puedan trasladarlos progresivamente a sus propios textos. Para ello, el contenido abordará distintas etapas del trabajo narrativo, desde la formulación de una idea hasta la organización y revisión de una historia.



Tomás Elías González Benítez aborda la construcción de personajes y conflictos

Uno de los ejes del programa será la creación de personajes, entendida como un proceso que requiere establecer motivaciones, objetivos, contradicciones y relaciones capaces de influir en el desarrollo de la trama.



La formación también prestará especial atención al conflicto narrativo y a su función dentro de una historia. Los participantes trabajarán sobre la relación entre las decisiones de los personajes, los obstáculos que enfrentan y las consecuencias que permiten que la narración avance.



Para Tomás Elías González Benítez, comprender estos elementos ayuda a evitar que una historia dependa únicamente de una idea inicial atractiva. El reto consiste en desarrollar esa premisa y convertirla en una estructura que pueda sostenerse a medida que aumenta la extensión del proyecto.



"Una historia necesita evolucionar junto con sus personajes. Cuando las decisiones tienen consecuencias y el conflicto transforma lo que ocurre, la narración encuentra una dirección más clara", explica Tomás Elías González Benítez.



Herramientas para desarrollar estructuras narrativas de largo formato

Otro de los componentes estará dedicado a la estructura narrativa de largo formato. El programa analizará cómo organizar acontecimientos, distribuir puntos de tensión y conectar las diferentes etapas de una historia sin perder continuidad.



La iniciativa también abordará la planificación previa y la revisión como partes complementarias del proceso creativo. En lugar de proponer una única fórmula de escritura, el enfoque permitirá analizar diferentes recursos para que cada participante identifique aquellos que mejor se adapten a su proyecto y forma de trabajar.



Con esta iniciativa, Tomás Elías González Benítez amplía su actividad en el ámbito de la formación y plantea un espacio orientado al desarrollo práctico de nuevas voces. El programa de escritura narrativa estará disponible de manera virtual a través de su página web, donde los interesados podrán consultar la información sobre contenidos, acceso y próximas actividades.

Contacto

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