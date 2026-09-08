La guía de Tomás Elías González Benítez - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

Tecnología, mercados y nuevos hábitos de consumo centran la guía de Tomás Elías González Benítez para afrontar el escenario económico futuro

Caracas, 8 de septiembre de 2026.- El consultor financiero Tomás Elías González Benítez comparte su análisis sobre las tendencias económicas para 2027, dirigido a profesionales, empresas e inversionistas interesados en comprender los factores que podrían influir en los mercados durante los próximos meses.



La publicación surge en un escenario internacional marcado por ajustes monetarios, transformación tecnológica y cambios en los hábitos de consumo. Su objetivo es reunir en un mismo documento diferentes variables que pueden resultar relevantes para evaluar escenarios, gestionar riesgos y tomar decisiones financieras con mayor contexto.



La guía aborda aspectos como la evolución de las tasas de interés, el comportamiento del dólar, la digitalización de los servicios financieros y el desempeño de sectores productivos después de los ajustes registrados durante los últimos años.



Tomás Elías González Benítez identifica las tendencias económicas para 2027

Uno de los ejes de la guía es la transformación de la manera en que empresas y personas administran sus recursos. El documento presta atención al avance de las herramientas de automatización financiera y a la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de análisis, planificación y gestión.



También analiza sectores vinculados con la inteligencia artificial, la infraestructura digital y las energías renovables, junto con posibles cambios en el comportamiento del consumidor. En este último ámbito, la guía plantea un escenario en el que la planificación financiera y el control del gasto pueden adquirir mayor relevancia.



La optimización de costos, el análisis de datos y la gestión del riesgo forman parte de las variables consideradas para interpretar los movimientos económicos en mercados de América Latina y Norteamérica.



"Las decisiones financieras ya no pueden depender únicamente de proyecciones tradicionales. Las empresas también necesitan interpretar variables tecnológicas, geopolíticas y de comportamiento del consumidor", señala Tomás Elías González Benítez.



Una guía para interpretar los cambios en mercados e inversión

El enfoque presentado combina indicadores macroeconómicos, análisis sectorial y evaluación de escenarios internacionales. La propuesta busca facilitar la lectura de diferentes señales económicas sin limitar el análisis a un único indicador o tendencia.



Entre los factores contemplados se encuentran las tasas de interés internacionales, la evolución de las divisas y la transformación digital del sector financiero. La guía también destaca la educación financiera como un recurso para comprender escenarios de incertidumbre y adaptar las decisiones a condiciones cambiantes.



La publicación dedica además un apartado a la capacidad de adaptación de las organizaciones. La digitalización operativa y la evaluación continua de riesgos aparecen como elementos relevantes para las empresas.



Para Tomás Elías González Benítez, el inicio de 2027 exigirá observar de manera conjunta factores económicos, tecnológicos y de consumo. Con el lanzamiento de esta guía, el consultor reúne su perspectiva sobre las principales tendencias del próximo año y ofrece un marco de análisis para profesionales, empresarios e inversionistas interesados en preparar sus decisiones ante los posibles cambios del escenario financiero internacional.

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