Tomás Elías González Benítez - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador audiovisual venezolano Tomás Elías González Benítez analiza cómo la tecnología, la narrativa y la estrategia digital han transformado la profesión del videomaker en una nueva era marcada por la inmediatez y la evolución constante del contenido

Madrid, 13 de marzo de 2026.- El sector audiovisual atraviesa una transformación acelerada impulsada por la tecnología, la multiplicación de plataformas y una audiencia que demanda contenidos más auténticos y emocionalmente potentes.



En este contexto, el videomaker ha dejado de ser un operador técnico para convertirse en un creador integral. El venezolano Tomás Elías González Benítez, reconocido por su trabajo como narrador visual, explica cuáles son los pilares que definen al profesional audiovisual de 2026.



"Hoy el videomaker no solo graba: piensa, diseña, narra, ilumina, edita y comunica con intención. Es un creador total", afirma Tomás Elías González Benítez.



El videomaker moderno según Tomás Elías González Benítez

El videomaker contemporáneo combina sensibilidad artística, dominio técnico y comprensión del comportamiento digital. Su trabajo se desarrolla en un ecosistema donde la imagen ya no basta: lo que importa es la narrativa y la capacidad de emocionar.



Tomás Elías González Benítez identifica tres pilares esenciales:



• Creatividad aplicada, para transformar ideas en imágenes que comuniquen.



• Técnica al servicio de la historia, utilizando cámaras, lentes, luz y sonido como herramientas narrativas.



• Narrativa emocional, que convierte un video correcto en uno memorable.



De operador técnico a creador integral

Hace una década, el videomaker era visto como un técnico. Ese modelo quedó atrás. Hoy concibe proyectos desde cero y participa en decisiones creativas, estrategias de comunicación y construcción de identidad visual.



Según Tomás Elías González Benítez, esta evolución se debe a tres factores: la democratización tecnológica, la explosión de plataformas digitales y la demanda constante de contenido por parte de marcas y creadores.



Creatividad, técnica y narrativa: el nuevo ADN del videomaker

Para Tomás Elías González Benítez, la creatividad es sensibilidad y disciplina; la técnica, un lenguaje invisible que potencia la historia; y la narrativa, el puente entre la imagen y la emoción. El videomaker debe dominar color, luz, ritmo, sonido y composición, pero siempre al servicio del mensaje.



El videomaker como estratega digital

En 2026, el videomaker también debe comprender cómo se distribuye y consume el contenido. Retención, engagement, algoritmos, formatos verticales y microhistorias forman parte de su trabajo diario.



La visión de Tomás Elías González Benítez confirma que el videomaker moderno es un creador total: artista, técnico, narrador y estratega. Su enfoque lo posiciona como una referencia en la evolución del videomaking contemporáneo.

Contacto

Emisor: Tomás Elías González Benítez

Nombre contacto: Tomás Elías González Benítez PR

Descripción contacto: Tomás Elías González Benítez

Teléfono de contacto: 644679067