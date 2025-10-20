Tomorrowland 2025: Superando la adversidad con unidad

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tomorrowland es más que un festival de música: es un encuentro global donde cientos de miles de "Gente del Mañana" regresan a Boom, Bélgica, cada verano para celebrar la música electrónica, la creatividad y la conexión. Su espíritu rector —Vive hoy, ama mañana, une para siempre— ha simbolizado desde hace mucho tiempo la unidad colectiva.

En 2025, ese espíritu se puso a prueba. Apenas unos días antes de la inauguración, un incendio inesperado dañó gravemente el icónico escenario principal de Orbyz, lo que generó serias dudas sobre la posibilidad de que el evento pudiera llevarse a cabo. Con los equipos ya en el lugar y asistentes de todo el mundo en camino, el desafío era inmenso.

PIXELSCREEN.eu, la productora de confianza de Tomorrowland, lideró la coordinación in situ y la recuperación visual. Con el respaldo de la experiencia técnica de INFiLED y otros proveedores, el equipo trabajó eficientemente para minimizar las interrupciones visuales y preservar la atmósfera inmersiva del festival.

Esta historia no se trata de una sola empresa, sino de lo que sucede cuando una comunidad de producción se niega a que la música se detenga. Desde la reconstrucción de emergencia hasta la continuidad visual, y desde el escenario principal hasta otros espacios inmersivos, todos participaron. Así es como Tomorrowland 2025 se convirtió en unidad en acción.

Reconstruyendo el Corazón del Festival

El escenario principal de Orbyz en Tomorrowland 2025 se concibió como un glaciar cósmico, con más de 50 m de altura y 140 m de ancho, con superficies brillantes y formas cristalinas que definieron el eje visual del festival.

Durante un último ensayo pirotécnico, estallaron llamas dentro de la estructura. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero casi el 75% del escenario principal quedó destruido; aun así, la cancelación nunca fue una opción. Los organizadores emitieron un comunicado lamentando la pérdida de "un mundo vivo y palpitante", al tiempo que reafirmaron su compromiso de seguir adelante.

PIXELSCREEN.eu coordinó de inmediato las labores de recuperación. Como recordaría posteriormente el consejero delegado, Frank Verstraeten: "El escenario principal original fue destruido por un incendio y tuvimos menos de 24 horas para reconstruirlo. Esto solo fue posible con equipos extremadamente fiables y de rápida instalación".

En un plazo muy ajustado, los equipos in situ reensamblaron un escenario principal sustituto, limpio y moderno, de 8 m de alto y 70 m de ancho, utilizando casi 700 cabinas LED. La reconstrucción requirió precisión logística y flexibilidad técnica, respaldadas por características como:

Los marcos de aleación de magnesio proporcionan rigidez y estabilidad para una instalación precisa y repetible.

El montaje asistido por imán permite una instalación rápida y sin esfuerzo.

Los pasadores de posicionamiento garantizan una alineación rápida y precisa.

El sistema de bloqueo rápido permite un bloqueo instantáneo con una sola mano.

Los carros AR Series ofrecen un almacenamiento y transporte robustos, en tamaños de apilamiento simple o doble, compatibles con camiones estándar.

Cientos de paneles se instalaron en cuestión de horas. La instalación, en combinación con el sistema de control COEX 5G de NovaStar, compatible con la transmisión de señal 5G, permitió al equipo de control ajustar la salida visual a la disposición improvisada del escenario, garantizando un funcionamiento fluido. Aunque más sencillo, el escenario reconstruido ofreció un impacto sensorial total: pantallas vibrantes, iluminación sincronizada y sonido potente, lo que demostró que el espíritu de Tomorrowland se mantuvo intacto.

Más allá del escenario principal: Continuidad visual en todo el festival

Incluso mientras los equipos trabajaban incansablemente en Orbyz, docenas de escenarios del festival continuaron ofreciendo experiencias inmersivas impulsadas por visuales LED y una ejecución impecable.

Freedom Stage

El Freedom Stage fue uno de los más ambiciosos técnicamente. Conocido por su amplio diseño cerrado, la edición de 2025 presentó el "Cielo Flotante", una instalación cinética de techo LED que cambiaba de forma y luz sobre el público. Construida con paneles AMT ligeros y transparentes de INFiLED, con un 70 % de transparencia y una disposición modular triangular, la estructura ofrecía efectos visuales en capas, permitiendo el paso de la iluminación, el viento y el sonido del escenario. El resultado fue una atmósfera hipnótica y espacial que se transformaba continuamente a lo largo de cada actuación.

La Great Library

La Great Library, un recinto abovedado recientemente rediseñado, utilizó pantallas LED curvas integradas a lo largo de sus arcos y fondo para mostrar imágenes animadas y transmisiones de cámara en vivo. Construida con paneles AR de INFiLED, con una curvatura de gabinete de 10°, la instalación se envolvió perfectamente alrededor de la cúpula, creando una atmósfera íntima y cinematográfica.

CORE Stage

Ubicado en la zona boscosa de Tomorrowland, el escenario CORE regresó en 2025 con una identidad visual distintiva: una gran pantalla central de dos caras rodeada de paisajes naturales. El diseño inmersivo ofreció un contrapunto meditativo a las áreas principales, llenas de adrenalina.

Este despliegue generalizado subrayó el papel que desempeñaron las pantallas LED: no como mera decoración, sino como un elemento aglutinante en toda la estructura de producción de Tomorrowland. Durante los fines de semana, el espectáculo no se detuvo en ningún momento y la magia visual nunca se desvaneció.

Un triunfo de unidad

"PIXELSCREEN.eu ha proporcionado en exclusiva todas las pantallas de vídeo para Tomorrowland durante 22 años, sin interrupción", declaró Frank Verstraeten.

Tomorrowland 2025 será recordado no por el incendio, sino por cómo se organizó el evento. En muy poco tiempo, ingenieros, equipos, diseñadores y planificadores reconstruyeron lo que se había construido durante meses, demostrando que la unidad y un propósito compartido pueden superar cualquier interrupción.

"Unite Forever" no eran solo palabras en una pantalla. En 2025, se convirtió en una prueba viviente.

