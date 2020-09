Tongji SEM se clasifica en el puesto 31 del ránking FT 2020 Masters in Management

SHANGHÁI, 30 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 28 de septiembre de 2020, el Financial Times lanzó oficialmente su ranking Global Masters in Management (MiM) 2020. El programa Master in Management de Tongji SEM se clasificó en el puesto 31 del mundo y en el 2 en Chin. Se ha clasificado en el Top 50 del mundo durante cinco años consecutivos.

El ranking FT MiM es reconocido por sus rigurosos criterios de evaluación, encuesta de datos independiente y objetiva, y sistema de evaluación completo y profundo. Es uno de los rankings acreditados más reconocidos en el campo de la formación empresarial. El ranking consiste en 24 sub-indicadores en cuatro categorías para evaluar totalmente la fuerza general de las escuelas de negocios y la calidad del programa. Tongji SEM tiene un rendimiento prominente en varios indicadores clave. En términos de Aumento porcentual del salario, Tongji SEM se clasificó tercero en el mundo con un 105%; en relación al Ránking de Servicio Profesional, Tongji SEM se clasificó sexto en todo el mundo; Empleado a los tres meses alcanzó el 100% en los tres meses posteriores a la graduación, y solo 14 de las 100 principales escuelas de negocios del mundo cumplen este estándar; Satisfacción general se clasificó en el puesto 15 del mundo; además, indicadores clave como profesorado e internacionalización también han mejorado establemente.

El programa MiM de Tongji SEM busca cultivar élites de gestión excelente con visión internacional, responsabilidad social, capacidad de investigación innovadora y destrezas prácticas en resolución de problemas. Tongji SEM se asocial con muchas escuelas de negocios extranjeras para crear un entorno de aprendizaje internacional y permitir a los estudiantes entender totalmente la visión estratégica global y desarrollar un sentido de perspectiva cultural cruzada y responsabilidad social desde una perspectiva internacional. Además, Tongji SEM destaca la integración de la academia y la práctica colaborando con empresas para ofrecer a los estudiantes oportunidades de prácticas en la industria.

Además, el Career Development Center (CDC) de Tongji SEM invita a los directivos de la industria a ofrecer guía profesional para planificación y desarrollo profesional de los estudiantes organizando "Dialogue with HR" y "Peer Lecture"; también ha desarrollando cursos de asesoramiento profesional online y plataformas de servicio de empleo para ofrecer asesoramiento individualizado, ofreciendo a los estudiantes una guía completa y apoyo desde las prácticas al empleo.

La mejora en internacionalización siempre ha sido uno de los objetivos principales de Tongji SEM. Con el rápido desarrollo de la economía china, cada vez más estudiantes extranjeros vienen a China a estudiar. Para promover la marca "Estudiar en China", Tongji SEM ha actualizado el Master of Global Management (MGM) para estudiantes internacionales en 2019, que busca formar a estudiantes internacional para dominar las teorías y métodos de la administración internacional y la forma de hacer negocios en China, y dedicarse a desempeñar el papel de liderazgo administrativo en un entorno laboral multicultural. (Para más detalles, consulte el sitio web: https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overvie... [https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overvie...]).

