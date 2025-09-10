Tongji SEM ocupa el puesto número 8 en el ranking mundial de Másteres en Gestión de 2025 del Financial Times

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de septiembre, el Financial Times publicó su clasificación mundial de programas de máster en gestión para 2025. Tongji University School of Economics and Management (Tongji SEM) logró un hito histórico, alcanzando el octavo puesto a nivel mundial, ingresando por primera vez en el top 10 global y manteniendo su posición entre las 25 mejores universidades durante cuatro años consecutivos.

El programa destacó en varios indicadores clave: ocupó el primer puesto a nivel mundial en relación calidad-precio, y durante tres años consecutivos, el 100% de sus graduados encontró empleo en un plazo de tres meses. Además, se situó en el puesto 13 en servicios de orientación profesional y en el 14 en desarrollo profesional. Casi el 90% de los estudiantes afirmó haber alcanzado sus objetivos académicos, incluyendo el desarrollo de habilidades gerenciales y una visión más global del mundo. Asimismo, la red de exalumnos ha crecido aún más: los recursos que ofrece a nivel global (en cinco continentes) brindan a los estudiantes y graduados apoyo continuo para su carrera profesional, oportunidades de colaboración e intercambios interculturales.

Este éxito se debe a la sólida orientación internacional de Tongji SEM, a su enfoque práctico en la enseñanza y a la integración de los criterios ESG. El programa se imparte en inglés y cuenta con grupos de estudiantes muy diversos. Tongji SEM ha establecido colaboraciones con más de 100 prestigiosas escuelas de negocios en más de 30 países, ofreciendo diversos programas de intercambio internacional, incluyendo programas de doble titulación, intercambios semestrales y escuelas de verano en el extranjero, con más de 300 plazas disponibles anualmente para estudios en el extranjero.

En 2024, Tongji SEM inauguró su primer campus en el extranjero, en Berlín, lo que fortaleció su red global de educación y permitió a los estudiantes desarrollar una visión global. Además, la escuela lanzó el primer proyecto de Aprendizaje Práctico e Innovador (IPAL), en colaboración con empresas como JD Digits Industrial, YTO Express y Transsion Holdings, lo que contribuyó a potenciar las habilidades de innovación y resolución de problemas de los estudiantes.

Este notable ascenso en el ranking refleja el firme compromiso de Tongji SEM con una filosofía educativa centrada en el estudiante y orientada a la excelencia. Asimismo, ratifica la misión de la escuela: formar profesionales de la gestión con sólidos conocimientos de las prácticas empresariales chinas y preparados para asumir roles de liderazgo a nivel global. Acreditada por AACSB, EQUIS y CAMEA, Tongji SEMcontinúa trabajando para formar profesionales competitivos a nivel internacional, fortalecer la cooperación internacional y servir como puente entre China y el mundo en el ámbito de la educación en gestión empresarial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768677/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768678/image_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768679/image_3.jpg Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2768680/video.mp4

