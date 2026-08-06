TONGWEI consigue su cuarta inclusión consecutiva en la lista Fortune Global 500

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TONGWEI, líder mundial en energía renovable y uno de los mayores fabricantes de energía fotovoltaica integrada del mundo, se ha asegurado una vez más un lugar en la lista Fortune Global 500 de 2026, ocupando el puesto 464 a nivel mundial. Este es el cuarto año consecutivo en que TONGWEI ha sido incluido en la prestigiosa clasificación, reconociendo sus sólidas capacidades de fabricación, resiliencia empresarial y crecimiento continuo en el mercado mundial de energía limpia.

La clasificación Fortune Global 500 de 2026 refleja la magnitud y la competitividad de las empresas globales. Las compañías incluidas este año generaron ingresos combinados de aproximadamente 43,1 billones de dólares estadounidenses, superando un tercio del PIB mundial. El umbral mínimo de ingresos para ingresar aumentó de 32.200 millones de dólares a 33.200 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 3 %. A pesar del difícil entorno económico mundial, solo 122 empresas de China figuran en la lista, lo que convierte a China en el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos.

En el contexto de la incertidumbre económica mundial y la continua transformación industrial, la presencia constante de TONGWEI en la lista Fortune Global 500 representa el reconocimiento internacional de su solidez integral. También refleja la creciente confianza en el valor a largo plazo y el potencial de desarrollo de la industria de las energías renovables.

Gracias a sus avanzadas capacidades de fabricación y a la continua innovación tecnológica, TONGWEI ha establecido un ecosistema fotovoltaico integrado verticalmente que abarca polisilicio de alta pureza, células solares y módulos fotovoltaicos. Mediante la fabricación inteligente a gran escala, un estricto control de calidad y una inversión constante en I+D, TONGWEI sigue consolidando su posición como líder mundial en tecnología solar.

Entre sus últimas innovaciones, la serie de módulos TNC 3.0 representa la solución fotovoltaica de alta eficiencia de próxima generación de TONGWEI. Diseñada con tecnologías avanzadas de células y módulos, TNC 3.0 ofrece una mayor potencia de salida, una eficiencia de conversión mejorada y un mayor rendimiento energético para diversos escenarios de aplicación. La serie alcanza una potencia máxima de salida de 770 W y una eficiencia de hasta el 24,8 %, lo que ayuda a los clientes a reducir aún más el LCOE y maximizar la rentabilidad de sus proyectos.

Basándose en la plataforma TNC, el módulo TNC 3.0 BIFIMAX optimiza aún más el potencial de generación de energía gracias a su excelente rendimiento bifacial. Certificado por TÜV Rheinland, este módulo alcanza una bifacialidad de hasta el 93,07 %, lo que lo hace ideal para proyectos a gran escala y aplicaciones con un alto potencial de irradiación en la parte posterior.

Desde su inclusión en la lista Fortune Global 500 hasta sus continuos avances en tecnología fotovoltaica, TONGWEI aprovecha su excelencia en fabricación y su capacidad de innovación para impulsar la transición global hacia un futuro energético más limpio y sostenible.

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