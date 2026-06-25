(Información remitida por la empresa firmante)

- Tongwei Solar recibe el premio TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, impulsando el valor global de la energía fotovoltaica a través de las tecnologías de células TNC

MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante Intersolar Europe 2026, Tongwei Solar se ha hecho con el premio Global Strategic Partner Award de TÜV Rheinland y presentó su cartera de células solares de alta eficiencia TNC 1.0, TNC 2.0 y TNC 3.0. Este reconocimiento refleja la valoración internacional de la calidad de los productos de Tongwei Solar, sus capacidades tecnológicas y su sólida colaboración global, al tiempo que destaca sus capacidades integradas que abarcan la innovación en células, la fabricación a gran escala y la creación de valor en módulos posteriores.

Durante Intersolar Europe 2026, TÜV Rheinland otorgó a Tongwei Solar el premio Global Strategic Partner Award, reconociendo las fortalezas de la empresa en calidad de producto, capacidades tecnológicas y colaboración global.

De cara a poder satisfacer la demanda global de los clientes de mayor potencia, mejor rendimiento bifacial y fiabilidad a largo plazo, Tongwei Solar dio a conocer su gama de células de alta eficiencia TNC 1.0 a TNC 3.0. La célula multicorte TNC 3.0 integra las tecnologías TPE, multicorte y Poly Tech, lo que permite obtener ganancias de potencia en el módulo de más de 10W, un aumento de cinco puntos porcentuales en la bifacialidad y una eficiencia de conversión superior al 26,3%. Estas mejoras sirven para proporcionar una flexibilidad superior en el diseño del módulo, al tiempo que optimizan el rendimiento energético del sistema y el valor para el cliente.

Tongwei Solar cuenta actualmente con una capacidad de producción de células de alta eficiencia tipo N que llega a más de 150 GW y envíos acumulados de células que superan los 400 GW, ocupando el primer puesto mundial en envíos de células solares durante nueve años consecutivos. Gracias a la fabricación inteligente, la trazabilidad a nivel de célula y el control de calidad integral del proceso, la empresa sigue fortaleciendo la consistencia, la fiabilidad y la capacidad de entrega a gran escala de sus productos, ofreciendo a sus clientes globales soluciones de células solares eficientes, estables y escalables.

Si desea más información visite la página web:High-efficiency Cells - Tongwei Co., Ltd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999556/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tongwei-solar-recibe-el-premio-tuv-rheinland-global-strategic-partner-award-302810525.html