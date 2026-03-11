El Top 60 mundial Valentin Royer lidera un cartel de lujo en el Open Menorca ATP Challenger 100 - Open Menorca

La joven promesa Martín Landaluce y Roberto Carballés encabezan la presencia española en el torneo que se disputará del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Tenis Ciutadella

Menorca, 11 de marzo de 2026.- El Open Menorca ATP Challenger 100 ya tiene confirmados los primeros 21 jugadores del cuadro principal de su edición 2026, encabezados por el francés Valentin Royer, actual número 60 del ranking ATP y el jugador mejor clasificado entre los participantes confirmados hasta el momento.

El torneo contará con jugadores que han sido Top 40 del mundo, campeones ATP, ganadores de títulos Challenger y campeones júnior de Grand Slam, configurando un cartel de gran nivel competitivo para la cita menorquina.

Royer llegará a Menorca en uno de los mejores momentos de su carrera. El joven tenista francés se ha consolidado en las últimas temporadas como uno de los jugadores en mayor progresión del circuito profesional gracias a sus buenos resultados en el ATP Challenger Tour y a su constante ascenso en la clasificación mundial.

El tenis español tendrá un peso específico importante en el cuadro con la presencia de Martín Landaluce y Roberto Carballés. Landaluce llega a Menorca como una de las grandes promesas del tenis español. El joven madrileño fue campeón del US Open júnior en 2022 y continúa consolidando su progresión en el circuito profesional, perfilándose como uno de los nombres llamados a protagonizar el relevo generacional del tenis nacional.

Roberto Carballés, integrante del equipo español de Copa Davis y ganador de 2 títulos ATP y 13 títulos ATP Challenger, es uno de los jugadores más experimentados del circuito y un habitual del máximo nivel del tenis internacional.

Entre los nombres más destacados del cuadro figura también el austríaco Sebastian Ofner, ex número 37 del mundo, ganador de cuatro títulos ATP Challenger y octavofinalista en Roland Garros 2023. Ofner, además, guarda un recuerdo especial de Menorca tras proclamarse campeón de dobles del Open Menorca 2025 junto al libanés Benjamin Hassan, ambos presentes nuevamente en esta edición.

También regresará a Menorca el español Pol Martín Tiffon, subcampeón del torneo en 2025 tras firmar una gran semana sobre la tierra batida del Club Tenis Ciutadella y reciente campeón del ATP Challenger de Nonthaburi (Tailandia), confirmando así su progresión en el circuito.

El cuadro contará además con otros nombres muy reconocibles del circuito internacional como el italiano Giulio Zeppieri, ex Top 110 ATP y semifinalista en el ATP 250 de Umag; el checo Zdenek Kolar, ex Top 120 y campeón de varios torneos Challenger; el eslovaco Norbert Gombos, ex Top 80 del mundo y jugador habitual del circuito ATP; o el portugués Frederico Ferreira Silva, internacional con Portugal en Copa Davis.

A ellos se suman jóvenes talentos en plena progresión como el alemán Justin Engel, una de las irrupciones más interesantes del tenis europeo; el lituano Edas Butvilas, campeón júnior de dobles en Wimbledon y Roland Garros; o el belga Gilles-Arnaud Bailly, ex número 1 del ranking mundial júnior.

La lista de jugadores aceptados en el cuadro principal se completa con Alejandro Moro Cañas, Ivan Gakhov, Benjamin Hassan, Franco Agamenone, Nikolas Sánchez Izquierdo, Miguel Damas, Fabrizio Andaloro, Tiago Pereira, Daniel Rincón (campeón US OPEN junior en 2021) y Calvin Hemery, conformando un cuadro competitivo y muy equilibrado para la edición de este año.

El Open Menorca ATP Challenger 100 se disputará del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Tenis Ciutadella, consolidándose como una de las citas destacadas del circuito Challenger sobre tierra batida en España.

