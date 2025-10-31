Topband firma un acuerdo de cooperación estratégica con WIK

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Shenzhen Topband Co., Ltd. (de aquí en adelante, "Topband") y WIK Far East Ltd. (en adelante, "WIK") firmaron formalmente un acuerdo de cooperación estratégica en Shenzhen. Esta firma no solo reafirma los logros de colaboraciones anteriores en el sector de los electrodomésticos y afines, sino que también abre una nueva etapa para una cooperación futura más amplia.

Basándose en la confianza mutua, WIK y Topband colaborarán de forma integral en diversos ámbitos, como la fabricación inteligente, la sinergia de la cadena de suministro, la innovación tecnológica en electrodomésticos y las soluciones ecológicas.

"Esta alianza estratégica marca un hito en nuestra colaboración. WIK está comprometida con la reducción de su huella de carbono y esperamos que nuestra cooperación futura siga dando frutos en soluciones sostenibles", declaró Christoph Dörn, consejero delegado de WIK Group. Durante la ceremonia de firma, ambas partes alcanzaron un consenso de alto nivel para profundizar la cooperación: construir conjuntamente un ecosistema industrial abierto para ampliar continuamente el alcance y la profundidad de la colaboración en el sector de los electrodomésticos; acelerar la integración eficiente de los recursos de la cadena de suministro; y adherirse a los principios de fabricación ecológica y desarrollo sostenible para responder a las cambiantes demandas del mercado y a desafíos como el cambio climático y los residuos electrónicos, consolidando así las bases para la colaboración global.

"En nuestras operaciones de fabricación, Topband ha dado un paso significativo hacia la producción sostenible al instalar sistemas de energía solar en nuestras instalaciones para reemplazar la energía convencional con electricidad limpia. En el proceso de I+D, nos centramos en aumentar la eficiencia de conversión de energía desde la etapa de diseño e implementar iniciativas bajas en carbono mediante la sustitución de materiales por alternativas más sostenibles", afirmó Wu Yongqiang, presidente de Topband. "Creemos que al profundizar nuestra colaboración con WIK, no solo lograremos sinergias en la cadena de suministro, sino que también trabajaremos juntos para construir un mundo más inteligente y con menores emisiones de carbono". En la reciente ceremonia anual de proveedores de WIK, Topband recibió en exclusiva el Premio al Proveedor Sostenible 2025. Este premio no solo reconoce los continuos esfuerzos de Topband por la descarbonización, sino que también es una prueba fehaciente de su firme compromiso con la sostenibilidad.

De cara al futuro, Topband aprovechará esta alianza para seguir centrándose en la innovación de productos y la mejora de la eficiencia de la producción. Mediante acciones concretas, impulsará un crecimiento sostenible y de alta calidad en todo el sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809282/At_signing_ceremony.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg

