Topi da el salto de las aulas a las librerías con una nueva serie de aventuras para primeros lectores

SM publica La guarida secreta y Topi se resfría - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

- Topi, el entrañable personaje del proyecto educativo Matices, inicia una nueva aventura en las librerías con una serie escrita por Catalina González Vilar e ilustrada por Santy Gutiérrez.

- SM publica La guarida secreta y Topi se resfría, los dos primeros títulos de Topi y el mundo mágico, una serie integrada en la colección El Barco de Vapor Blanca.

- Pensados para niños de 6 a 9 años, ambos libros combinan aventura, humor y educación emocional para acompañar sus primeros pasos como lectores autónomos.

Madrid, 23 de septiembre de 2026.– Después de acompañar a muchos niños en sus primeros aprendizajes en el aula, Topi emprende ahora su propia aventura literaria. El simpático cerdivolador del proyecto educativo Matices de SM se convierte en protagonista de Topi y el mundo mágico, una nueva serie escrita por Catalina González Vilar, ilustrada por Santy Gutiérrez y publicada en la colección El Barco de Vapor Blanca.

Los dos primeros títulos, La guarida secreta y Topi se resfría, invitan a los lectores a adentrarse en Monteoscuro, un universo fantástico donde la imaginación, la amistad y las emociones son el motor de cada historia.

La serie, publicada en la colección El Barco de Vapor Blanca, está dirigida a niños que comienzan a leer de forma autónoma y apuesta por relatos breves, ilustraciones a todo color y letra caligráfica, ofreciendo una experiencia de lectura accesible que favorece la confianza y el gusto por los libros.

Topi, un personaje para descubrir y compartir emociones

Topi es un cerdivolador muy educado y encantador que procede del Reino de las Praderas. Aunque todavía está aprendiendo a volar y habla de una forma muy peculiar, es curioso, observador y conoce muchos secretos del bosque gracias a su pasión por la lectura.

Además, la espiral que luce en su barriga cambia de color según cómo se siente, convirtiéndose en una manera divertida de mostrar la diversidad de emociones que nos acompañan cada día. A través de sus aventuras, los lectores aprenden a reconocerlas, ponerles nombre y comprender que todas tienen un lugar.

Lejos de plantear lecciones explícitas, la colección utiliza la narración y el humor para acompañar a los niños en su desarrollo emocional. Cada aventura invita a conversar sobre lo que sienten los personajes y ofrece un espacio para que los pequeños lectores reflexionen sobre sus propias experiencias.

Para Catalina González Vilar, esta conexión con la experiencia infantil forma parte de la propia construcción de las historias: Además de escenarios mágicos y objetos maravillosos, hay pequeños conflictos cotidianos, emociones que gestionar, dilemas y elecciones que resolver. Los protagonistas, sean un cerdito, una bruja o una pequeña trol, son niños como los que leerán los cuentos, y sus historias están vinculadas a las vivencias y retos propios de la infancia.

La colección se completa además con materiales descargables y actividades que permiten prolongar la experiencia lectora tanto en casa como en el aula, como un calendario emocional y juegos relacionados con la identificación de las emociones.

Monteoscuro, un universo para crecer leyendo

Las historias transcurren en Monteoscuro, un bosque mágico habitado por personajes tan singulares como Topi, Mica, Teo, Lena o el troll Trastón. Un escenario que irá creciendo con cada nueva aventura y en el que los pequeños lectores podrán reencontrarse con sus personajes y lugares favoritos.

Me divierto mucho escribiendo las historias de Topi y sus amigos. El bosque de Monteoscuro es para mí un espacio de libertad, donde la imaginación nos permite vivir grandes aventuras, hacer descubrimientos inesperados y formar parte de un entrañable círculo de amigos, explica González Vilar.

La autora concibe Monteoscuro como un mundo luminoso y optimista, en el que la generosidad, la amistad y la curiosidad sirven de brújula a los personajes y donde los conflictos se afrontan con valor, compañerismo e ingenio. Y detrás de esas aventuras hay también una invitación a descubrir las posibilidades de la literatura: Mi deseo es que los lectores aprecien el poder que tienen las palabras para crear nuevos mundos y que esto se convierta también en una invitación a imaginar por su cuenta y pensar en otras posibilidades.

En La guarida secreta, los protagonistas emprenden una expedición para encontrar una misteriosa guarida en el bosque, una aventura que pondrá a prueba su valentía y su capacidad para trabajar en equipo.

Por su parte, Topi se resfría convierte un pequeño contratiempo en una divertida historia sobre los cuidados, la amistad y la importancia de ayudarse unos a otros, cuando un inesperado suceso altera la tranquilidad de la escuela mágica de Monteoscuro.

Catalina González Vilar y Santy Gutiérrez, los creadores del universo de Topi

Catalina González Vilar (Alicante) es escritora de literatura infantil y juvenil y autora de novelas, álbumes ilustrados y cómics. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio SM El Barco de Vapor 2012 por El secreto del huevo azul, el Premio Internacional Edelvives de Álbum Ilustrado 2016 por La familia de la vajilla impar y el Premio a Mejor Cómic Infantil y Juvenil 2024 del Salón del Cómic de Barcelona por Molly Wind. Bibliotecarias a caballo.

Sus historias combinan realidad y fantasía, con la imaginación, el humor y la creatividad como elementos recurrentes.

Santy Gutiérrez es dibujante e ilustrador profesional desde 1993. Desde niño encontró en el dibujo una forma de abrir puertas a otros mundos, un imaginario entre realidad, fantasía, aventura y humor que continúa presente en su trabajo.

Es humorista gráfico en periódicos y revistas y ha ilustrado numerosos libros de literatura infantil y juvenil y libros de texto. Su trayectoria abarca también el cómic, la publicidad y otros proyectos de comunicación visual.

Literatura Infantil y Juvenil en SM

Desde hace más de cuarenta años, SM apuesta por una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita valores humanos, sociales y culturales.

Sus publicaciones combinan excelencia literaria, contenido formativo y conexión con el público lector, mediante colecciones adaptadas por edad y con la participación de reconocidos autores e ilustradores.

Entre ellas destaca El Barco de Vapor, una colección emblemática que ha acompañado a varias generaciones y sigue siendo un referente por su innovación, diversidad temática y riqueza estética.

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