Topps lanza en España la primera colección de cartas coleccionables del fenómeno de masas, Labubu

Topps lanza en España la primera colección de cartas de Labubu, el fenómeno del coleccionismo que arrasa y promete ser el regalo más original de estas fiestas.

El fenómeno de los Labubu responde al éxito de 'kawaii', un concepto que alude a esa estética infantil, adorable y cuqui que para muchos funciona como una forma de escapismo

Madrid, 17 de octubre de 2025.- El fenómeno global Labubu llega oficialmente al mundo del coleccionismo de la mano de Topps con el lanzamiento de Topps X The Monsters Labubu, una edición limitada creada por Fanatics Collectibles que promete convertirse en uno de los artículos más deseados de la temporada navideña. La preventa comienza el 20 de octubre en Topps.com.

Durante el último año, Labubu ha vivido una auténtica explosión de popularidad en España, atrayendo a miles de coleccionistas y nuevos fans fascinados por su estilo único. Estos peluches responden al éxito de lo 'kawaii', un concepto que alude a esa estética infantil, adorable y cuqui que para muchos funciona como una forma de escapismo. Los Labubu, conocidos por su diseño adorable y sus colores llamativos, se han convertido en uno de los juguetes más codiciados por los niños, jóvenes, coleccionistas y amantes de la cultura pop en general. Su versatilidad y carácter expresivo los han llevado a generar colaboraciones con marcas y artistas, consolidándose como un lienzo creativo para reinterpretaciones artísticas.

De hecho, en cuanto a ventas, Labubu ha generado más de 500 millones de libras este año e inspirando más de tres millones de videos en la red social TikTok.

Ahora, por primera vez, Topps da vida a Labubu en formato de carta coleccionable, marcando un hito en el sector y ofreciendo una experiencia inédita que combina arte, nostalgia y tecnología de impresión premium.

Una edición única para coleccionistas y fans

La colección Topps X The Monsters Labubu está diseñada para quienes buscan algo más que una carta, dado que cada una de ellas presenta el arte del creador y artista de Labubu, Kasing Lung. Se organizan en sobres de cinco cartas, con cuatro cartas base y una Chrome Parallel, además de un llavero expositor coleccionable.

En la colección se pueden encontrar cartas paralelas exclusivas, entre las que destacan las ‘Speckle Refractors’, ‘10th Anniversary Logofractors’, versiones coloreadas secuenciales y autógrafos ultra raros, limitados a solo 22 por tema.

Una pieza de colección ideal para regalar en estas fiestas a fans del arte, la cultura pop y el coleccionismo contemporáneo.

Es la primera vez que Topps se asocia con How2Work y Pop Mart para dar forma a la Topps Chrome, un lanzamiento sin precedentes para el mundo del coleccionismo.

Preventa y disponibilidad

La preventa oficial de Topps X The Monsters Labubu comenzará el 20 de octubre, con disponibilidad limitada. Dada la expectación, se prevé una alta demanda y se recomienda a los coleccionistas y fans asegurar su pedido con antelación. De hecho, la compañía ha activado un "notify me" en la web para que todo el que esté interesado reciba una notificación cuando esté a la venta.

