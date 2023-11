Topps lanza la nueva colección oficial de cromos de la UEFA Champions League 2023/2024

La nueva colección recupera el formato rectangular

El próximo gran proyecto de Topps y la UEFA será la UEFA EURO 2024™. Por primera vez en la historia de la Eurocopa Topps ha sido nominado por la UEFA como licenciatario oficial de cromos y trading Cards

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de noviembre de 2023.-

The Topps Company, empresa de cromos, cartas y otros artículos coleccionables y licenciatario oficial de la UEFA, lanza hoy la nueva colección de cromos de la UEFA Champions League™ 2023/2024, uniéndose así a la colección de cartas coleccionables Match Attax de las competiciones UEFA.

La nueva edición concentra a los mejores jugadores de la máxima competición europea en una colección rediseñada y con muchas novedades en sus más de 740 cromos. Esta colección, con cromos paralelos, retrata a los 32 equipos en su lucha por ser campeones de Europa con las mejores imágenes, composiciones originales y recuperando el diseño rectangular.

La colección cuenta con categorías destacadas que revitalizan un año más la experiencia del coleccionista, como ‘New History of the UCL Starball’, ‘New Classic UCL moments’, ‘Vote for the goat’. Para disfrutar de todo ello, los fans podrán elegir entre los Packs de Inicio, Multipacks, Eco Packs y Mega Eco packs.

Las cartas Match Attax y los cromos de la UEFA Champions League están completamente actualizados al final de este 2023, incluyendo todos los últimos movimientos del mercado y actualizaciones especiales de Halloween (‘Scream Team’) y Navidad (Snowballers).

Además, Match Attax cuenta con formatos como las Mega Latas y Mini Latas, un regalo perfecto para todos aquellos que empiezan en el mundo del coleccionismo o simplemente disfrutan del fútbol. Entre las novedades de Match Attax, se encuentran los nuevos tipos de cartas como: Gold Dust Rainbow Foil, Energy cards, The Zen ultimate Celebration, Gold Rush, Artist of the game y Stadium Star, entre muchas otras. Estas colecciones, retratan un momento especial en la historia de cada aficionado, son indispensables en cualquier colección.

Nuevos proyectos 2024:

Topps y la UEFA mantienen una estupenda relación, por ello, su próximo proyecto será la UEFA EURO 2024™, la mayor cita del fútbol europeo que se disputará en Alemania entre junio y julio del próximo verano. Se trata de la primera vez en toda la historia de la Eurocopa, que la UEFA nombra como licenciatario oficial de cromos y trading cards a Topps, que será el encargado de lanzar sus artículos coleccionables de la Eurocopa el año que viene.

Además, la compañía presentará en breve todas las colecciones del próximo año y su campaña de marketing con muchas sorpresas para los coleccionistas.

Sobre Topps:

The Topps Company, Inc., fundada en 1938, forma parte de Fanatics Collectibles, una empresa de artículos de colección y cromos físicos y digitales de última generación que se lanzó en 2021 y es una filial de Fanatics Holdings, Inc. A través de Fanatics Collectibles, Topps entretiene y conquista a los consumidores con un catálogo de productos diversificado, atractivo y multiplataforma que incluye artículos coleccionables físicos y digitales, cartas coleccionables, juegos de cartas coleccionables, colecciones de cromos y álbumes, recuerdos y eventos de experiencias. Los productos incluyen las Grandes Ligas de Béisbol, la Major League Soccer, la Liga de Campeones de la UEFA, la Bundesliga, la National Hockey League, la Fórmula 1, Star Wars y Garbage Pail Kids®, entre otros. Topps Digital Sports & Entertainment ha conectado con personas de todo el mundo que han descargado nuestras aplicaciones como la Match Attax App y Total Football. Para más información, visita fanaticsinc.com, topps.com o play.toppsapps.com

https://www.youtube.com/watch?v=qhoiFW9pQJ0

Emisor: The Topps Company

Para más información:

Elisabeth Nogales

enogales@com2be.es

Jennifer García

jennifer.garcia@com2be.es