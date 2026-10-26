Topps multiplica por más de diez su negocio en España e impulsa el coleccionismo de entretenimiento - Equipo de comunicación - Topps

(Información remitida por la empresa firmante)

Topps multiplica por más de 10 su negocio en España en los últimos cinco años.

La compañía comparte este crecimiento en un contexto de interés por el coleccionismo adulto y los productos vinculados a grandes franquicias de entretenimiento.

Madrid, 26 de octubre de 2026.- Topps ha multiplicado por más de diez su negocio en España en los últimos cinco años, según datos de la compañía. La marca, con más de 75 años de historia, combina su oferta de colecciones deportivas con cartas vinculadas a universos como Marvel, Disney y Star Wars, que permiten a los fans llevar su afición del estadio o la pantalla a una colección propia.

La marca reúne en torno a las cartas coleccionables a públicos con intereses diversos. El vínculo con un deportista o un personaje es el punto de partida: descubrir cartas, buscar una pieza concreta, intercambiar con otros aficionados y completar una colección añade nuevas formas de disfrutar y compartir esa afición.

Este interés también alcanza al público adulto, un sector en crecimiento. El fenómeno conocido como kidult (un término que nace de combinar las palabras inglesas kid y adult) describe a consumidores adultos que acumulan artículos de ocio y coleccionismo tradicionalmente asociados a la infancia. En el coleccionismo, esa relación puede combinar el recuerdo de los primeros álbumes con el descubrimiento de nuevos personajes, formatos y colecciones.

Una misma afición, distintos universos

TOPPS, tradicionalmente asociada al mundo deportivo, también está presente ahora en el mundo del entretenimiento, donde se observa que coleccionar al personaje con el que uno se identifica es una tendencia en auge.

Numerosos fans de universos como Disney, Marvel o Star Wars, coleccionan figuras, pins u otros objetos vinculados a sus personajes favoritos y están empezando a descubrir el mundo de las trading cards, un sector en crecimiento en Europa. Se prevé que el mercado de los artículos de colección en Europa crezca a un ritmo anual del 6,5% hasta 2033, según estimaciones de Grand View Research. Entre los motores de ese crecimiento están precisamente las cartas vinculadas a grandes franquicias de entretenimiento, las comunidades digitales y formatos como los live breaks, que están ampliando el hobby más allá del coleccionismo deportivo.

Topps y Fanatics Collectibles acercaron esta propuesta a los asistentes de la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebró a principios de mes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Su stand reunió colecciones de Disney, Marvel, Star Wars y deporte, junto con materiales educativos y actividades pensadas tanto para coleccionistas habituales como para fans que se acercaban por primera vez al universo de las trading cards.

El espacio contó con exhibiciones de producto, sorteos de packs y cajas, entre ellas productos como la Box “Star Wars Chrome”, y una guía visual para explicar los conceptos básicos del coleccionismo de entretenimiento. La programación incluyó también sesiones con creadores de contenido especializados como Javier Olivares (La botella de kandor). “Nuestra participación permitió mostrar cómo las cartas ofrecen a públicos con aficiones diferentes una experiencia común: descubrir, coleccionar y compartir”, afirma Paula Giménez, Marketing Manager en España.

La compañía tiene además un calendario especialmente activo para el portfolio de entretenimiento, con futuros lanzamientos vinculados a Disney, Marvel y Star Wars. Entre los productos incluidos en su planificación se encuentran Topps Disney Mint NYCC, Topps Marvel Neon, Topps Disney Vault, Topps Disney Mint, Topps Marvel Studio Chrome y Topps Star Wars Masterworks.

Estos lanzamientos se suman a una propuesta que conecta grandes propiedades del entretenimiento con algunas de las principales competiciones y organizaciones deportivas del mundo, como NBA, MLB, NFL, competiciones de clubes UEFA, Premier League, Formula 1 y WWE, así como encuentros clave para el sector: durante el próximo mes de noviembre, participará en la NFL Madrid Game y en Iberian Card Show, encuentros muy especiales para el ocio y deporte en Madrid.

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