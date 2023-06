¡Dulce, dulce victoria! El Torneo Candy Crush® All Stars anuncia sus ganadores, y un concursante madrileño vence a millones de jugadores y queda tercero

Jay, neoyorquino de 51 años, se impuso a millones de jugadores de Candy Crush Saga® de todo el mundo para asistir a la final en directo en la que fue coronado Candy Crush All Star 2023, ganando 100.000 dólares estadounidenses

Fran, madrileño de 57 años, se llevó 30.000 dólares

En la reñida final del Torneo Candy Crush® All Stars celebrada en Londres, los tres mejores jugadores ganaron un exclusivo anillo de campeón diseñado por el famoso joyero Icebox

NUEVA YORK, 1 de junio de 2023/PRNewswire/ -- En una épica batalla de pulgares, Candy Crush Saga ha coronado a su campeón definitivo de All Stars tras una final en directo celebrada en Londres por el mayor premio de los juegos casuales para móviles.

Jay, de 51 años, fue nombrado Candy Crush All Star 2023, llevándose a casa 100.000 dólares y un anillo de campeón especialmente diseñado por el joyero Icebox, después de reunir el mayor número de caramelos morados All Star en una intensa batalla cara a cara por ganar.

Jay, procedente de Nueva York, se impuso a Cole y Fran, segundo y tercero de un grupo de diez finalistas de Estados Unidos, Canadá, Brasil y España, y ganó 50.000 y 30.000 dólares respectivamente, además de los anillos de subcampeón.

Diseñados especialmente para el torneo por el prestigioso joyero de Atlanta Icebox -que ha fabricado anillos de campeones para algunos de los nombres más importantes del deporte-, los tres anillos, valorados en más de 75.000 dólares en total, están deslumbrados con gemas raras inspiradas en los icónicos caramelos del juego. Goteando amatistas, zafiros amarillos y naranjas, rubíes, topacios azules y turmalinas marrones, están engastados en una montura de oro de 14 quilates Candy Drip hecha a medida para una sensación de explosión de color.

Fran, de 57 años, especialista en informática, explicó que planeaba una gran fiesta - en Málaga o Madrid - para celebrar su éxito en el concurso, así como la posibilidad de comprarse un descapotable y decorarlo con caramelos de Candy Crush.

Justo después de la final, añadió: "Ganar el premio en metálico y un anillo es increíble; no paro de repetir 'es como un sueño', es increíble. Siento que mañana me despertaré y no será real. Probablemente sea la mejor experiencia de mi vida. Nunca había participado en un torneo, este es el primero. Fue muy agradable conocer a los otros finalistas en la vida real: gente agradable de todo el mundo y de todas las edades. Me encantaría participar en el All Stars 2024; es una locura pensar que quedé tercero entre millones de personas".

El torneo gratuito Candy Crush All Stars, celebrado con motivo del 20º aniversario de King, desarrollador del juego, se prolongó durante dos meses con cuartos de final y semifinales para reducir la competición a los 10 primeros. Para recibir una invitación a la final, los participantes debían superar las fases del torneo recogiendo el mayor número posible de caramelos morados All Stars.

Para celebrarlo, los finalistas, junto con un invitado de su elección, disfrutaron de un viaje a Londres con todos los gastos pagados y una cena de victoria. Esta experiencia única en la vida también incluía una estancia de una semana en una habitación de lujo en un hotel londinense, así como una visita guiada "detrás de la cortina de caramelos" de la sede central de King's en Londres.

En la final en directo, los finalistas se enfundaron las chaquetas de Candy Crush y fueron recibidos en una alfombra púrpura donde fueron vitoreados antes de competir con sus compañeros finalistas de Candy Crush All Stars. A pesar de un buen comienzo en la ronda semifinal, Fran perdió el puesto entre los dos primeros en el último momento.

Todd Green, responsable general de la franquicia Candy Crush, destacó: "La calidad del juego en todas las fases del torneo, y especialmente en la final presencial, fue increíble, y nos alegramos de poder coronar a Jay como merecido ganador y campeón de Candy Crush All Stars. Fran fue un competidor increíble y por un momento pareció que iba a ganar toda la competición".

"Para muchos jugadores, Candy Crush Saga representa una forma colorida y divertida de pasar el tiempo, pero tenemos una gran cantidad de fieles seguidores a los que les encanta invertir tiempo y dedicación para convertirse en un auténtico All Star".

Candy Crush Saga se puede descargar y jugar gratis en iOS y Android. Para obtener más información sobre el juego para móviles, visite: www.candycrushsaga.com

Acerca de King

Con la misión de Making the World Playful, King es una empresa líder en entretenimiento interactivo y la creadora de la mundialmente famosa franquicia Candy Crush, así como de otros éxitos de juegos para móviles como Farm Heroes Saga. Candy Crush es la franquicia más taquillera en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, una posición que ha mantenido durante los últimos cinco años, y los juegos de King son jugados por 243 millones de usuarios activos mensuales en el primer trimestre de 2023. King, que forma parte de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), tiene estudios de juegos en Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona y Berlín y oficinas en San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Malta. Para más información, visite King.com o síganos en LinkedIn, @lifeatking en Instagram, o @king_games en Twitter.

© 2023 King.com Ltd. King, el logo de la corona de King, Candy Crush, el personaje Tiffi, Candy Crush Saga y las marcas relacionadas son marcas comerciales de King.com Ltd y/o entidades relacionadas.

Los T&Cs de la competición All Stars están disponibles en: https://candycrush-saga.web.app/pages/all_stars_terms

