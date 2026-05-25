Toro Tapas presenta un menú degustación para celebrar la temporada del atún rojo de almadraba

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(Información remitida por la empresa firmante)

Una propuesta que se centra en el atún rojo de almadraba y elaboraciones que combinan técnica, producto, tradición y una mirada contemporánea. El menú nace con motivo del ronqueo de atún que tuvo lugar el pasado 21 de mayo en Toro Tapas Puerto de Santa María, una cita que pone el foco en el producto y en una de las tradiciones gastronómicas más representativas. El menú estará disponible hasta el 21 de junio en Toro Tapas Puerto de Santa María, coincidiendo con la temporada del atún en la costa gaditana

Madrid, 25 de mayo de 2026.- Con la llegada de la temporada del atún rojo de almadraba, Toro Tapas Puerto de Santa María presenta un nuevo menú degustación que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos del sur. La propuesta surge además en el marco del ronqueo del atún que el restaurante celebró el pasado 21 de mayo, una cita que pone en valor el despiece tradicional de esta pieza icónica y la cultura gastronómica vinculada al atún de la almadraba.



Una propuesta efímera que pone el foco en el origen, la técnica y la versatilidad del atún, trabajado en distintas elaboraciones que reinterpretan la tradición desde una mirada más contemporánea.



El recorrido se articula como una experiencia gastronómica completa en la que cada pase explora un matiz diferente del producto, jugando con texturas, temperaturas y contrastes que dialogan con el carácter salino tan característico del atún de almadraba.



El menú se abre con un atún rojo en escabeche sobre crujiente con pimientos asados, una elaboración que conecta con la tradición del escabeche como técnica de conservación, aportando equilibrio entre acidez y dulzor.



Le sigue un tartar de atún rojo de almadraba con yema curada y toque de Jerez, donde el corte limpio del atún se enriquece con la untuosidad de la yema y el matiz aromático del vino, generando una propuesta de intensidad contenida y elegante.



El recorrido continúa con un encebollado de atún, una reinterpretación de uno de los guisos más representativos del recetario del sur, donde el fondo dulce de la cebolla y la melosidad del atún se integran en una elaboración sabrosa y envolvente, de matices suaves y muy ligada a la cocina tradicional.



Como cierre inesperado, el menú incluye un "atún rojo" de sandía, una propuesta visual que juega con la forma y el concepto del plato. Un guiño creativo y refrescante que sorprende al comensal y cierra el menú con un punto ligero y veraniego.



La experiencia se completa con un maridaje que refuerza el recorrido de carácter marino, donde vino y cocina se encuentran en equilibrio con la salinidad, la textura y la intensidad del atún. El nuevo menú degustación estará disponible por tiempo limitado durante la temporada del atún rojo de almadraba hasta el 21 de junio, consolidando a Toro Tapas como uno de los espacios de referencia para disfrutar del producto en su momento óptimo, en pleno corazón de la costa gaditana.



Sobre Osborne

En 2022, Osborne celebró su 250 aniversario consolidada como una de las 100 empresas familiares en activo más antiguas del mundo. Durante 250 años, la compañía ha sido fiel a su misión: transmitir la riqueza social y cultural de este país, cuidándola, potenciándola y adaptándola en cada momento en el tiempo para que nunca se pierda el valor de lo auténtico. Osborne se define como embajador de la gastronomía española en el mundo a través de sus marcas reconocidas internacionalmente: Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I, Anís del Mono o los propios vinos de Jerez de Osborne con los que en su origen abrió un camino que hoy perdura. Asimismo, Osborne es propietaria del mítico Toro de Osborne, marca que se ha convertido en un icono de la cultura española.

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Emisor: Toro Tapas

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