La Torta del Casar se alza con una medalla de oro en los World Cheese Awards - Consejo Regulador D.O.P. Torta del Casar

La Torta del Casar Pastoralia ha recibido una de las distinciones destacadas de los galardones, considerados los ‘Premios Óscar’ de los quesos

Las queserías certificadas de la DOP Torta del Casar brillan también en la II Feria Agroalimentaria Espiga con la victoria de ‘Quesería El Castúo’

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha expresado que estos premios gastronómicos “suponen un reconocimiento al trabajo que desempeñan los maestros queseros, siempre en busca de la excelencia que certifica el Consejo Regulador”

Casar de Cáceres, 26 de noviembre de 2025.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha celebrado el éxito alcanzado por el queso amparado en certámenes gastronómicos internacionales y regionales de renombre como los World Cheese Awards, los galardones con mayor prestigio del sector quesero.

Considerados como los ‘Premios Óscar’ de esta industria, el certamen organizado por la asociación británica The Guild of Fine Food selecciona cada año a los mejores quesos del mundo, y en esta 37ª edición el queso extremeño se ha alzado con una de las distinciones destacadas. La Torta del Casar Pastoralia, elaborada por la quesería Lácteos del Búrdalo, ha recibido una medalla de oro tras someterse al veredicto de un jurado profesional integrado por 265 jueces de hasta 38 países diferentes.

La maestra quesera de la quesería, Azucena Gordo, ha indicado que este galardón es “un reconocimiento no solo a la calidad del producto, sino a la dedicación de un equipo que entiende el queso como un patrimonio cultural y gastronómico que debe ser protegido”.

Por su parte, el director del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha felicitado a la quesería ganadora y ha expresado que este premio “supone la mayor demostración de que el trabajo artesanal y cuidado es la mejor garantía de la calidad y el sabor único que caracteriza al queso amparado y le brinda su éxito, tanto fuera como dentro de Extremadura”.

Los World Cheese Awards han celebrado su última edición del 13 al 15 de noviembre en la ciudad suiza de Berna. La cita ha contado con la participación de 5.244 quesos de hasta 46 países, entre los que se han entregado las medallas de bronce, plata y oro, y la distinción de Super Gold, la más reputada del concurso. “El volumen de participantes, la colaboración de grandes expertos del sector y las más de tres décadas de historia del certamen lo identifican como uno de los mejores escaparates para mostrar al público internacional las cualidades diferenciales de la Torta del Casar”, explica Muñoz.

Las queserías certificadas de la DOP Torta del Casar brillan en la II Feria Agroalimentaria Espiga

De vuelta en Extremadura, la Torta del Casar ha revalidado su éxito como uno de los nombres destacados de la II Feria Agroalimentaria Espiga, que se ha celebrado del 21 al 24 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba). Los chefs Toño Pérez y José Pizarro han sido los embajadores de este evento, que reúne a los productos extremeños más reputados del sector para promocionarlos ante un público profesional y general.

Durante la jornada inaugural, Caja Rural de Extremadura, organizadora oficial de la feria, entregó los galardones de su VII Concurso Premios Espiga Queso, un certamen en el que reconoce a las cuatro Denominaciones de Origen Protegida de la región -Acehúche, Ibores, Queso de la Serena y Torta del Casar-, con categorías para cada una de ellas.

Así, en la modalidad de Torta del Casar, el jurado ha otorgado la Espiga de Oro a la propuesta presentada por la Quesería El Castúo, una de las cinco que certifica el Consejo Regulador. Un reconocimiento que ha celebrado también la Denominación de Origen. En este sentido, el representante de la quesería, Jesús Regalado, ha expresado que “es una gran satisfacción ganar este galardón en competición con los mejores quesos con Denominación de Origen en este concurso Espiga, un certamen de renombre y que supone un reconocimiento al trabajo que desempeña nuestro maestro quesero, siempre en busca de la excelencia que después certifica el Consejo Regulador”.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

