La Torta del Casar celebra la X 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' con un recetario

Croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate - DOP Torta del Casar

La campaña, que se celebra hasta el domingo 7 de junio, invita a descubrir el patrimonio cultural y paisajístico de la provincia de Cáceres con experiencias gratuitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Las elaboraciones conforman un menú completo para disfrutar del sabor único del queso amparado y descubrir sus cualidades gastronómicas

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha expresado que “es una satisfacción contar con la colaboración de los chefs que han ideado estas recetas, y cuyos establecimientos apuestan por productos locales con Denominación de Origen”

Casar de Cáceres, 27 de mayo de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar celebra este 2026 el décimo aniversario de la campaña ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’. Una iniciativa turística que invita a conocer el territorio cacereño de la mano de uno de sus grandes atractivos: la gastronomía. Para conmemorar esta efeméride, la DOP ha presentado un recetario online integrado por tres elaboraciones ideadas para la iniciativa por restaurantes de la región.

La acción, que se desarrolla hasta el domingo 7 de junio, invita a descubrir la cultura y los paisajes de la provincia de Cáceres con experiencias gratuitas que conectan el patrimonio de la región con la tradición quesera de la Torta del Casar. Un itinerario turístico que integra cinco rutas con visitas a espacios museísticos e interpretativos, experiencias deportivas en plena naturaleza y degustaciones del queso amparado con productos típicos de la zona.

Durante los recorridos, los visitantes pueden disfrutar de una dilatada oferta de elaboraciones que tienen a la Torta del Casar como protagonista. Con motivo de los diez años de la campaña, la Denominación de Origen ha seleccionado tres recetas ideadas por los establecimientos colaboradores de la campaña.

El recetario comprende un menú completo, integrado por primeros platos como las croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate; segundos como las albóndigas de Vaca Extremeña en salsa de azafrán, espuma de Torta del Casar y crujiente de espárragos; y postres como la mousse de Torta del Casar y chocolate blanco con tierra de perrunillas.

En este sentido, el director del Consejo Regulador, Javier Muñoz, explica que “las elaboraciones ideadas por los establecimientos colaboradores permiten al viajero conocer de primera mano el sabor y las cualidades del queso amparado, así como su versatilidad para integrarse en propuestas tanto dulces como saladas”.

La décima edición de la ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’ cuenta con la colaboración de diecisiete hoteles con restaurante con encanto de la provincia. Ubicados en edificios históricos, como palacios renacentistas y monasterios, o en enclaves naturales destacados, como complejos gastronómicos en mitad de la dehesa.

“Es una satisfacción contar con el apoyo de los chefs que han ideado estas recetas, y cuyos establecimientos apuestan por una cocina de calidad identitaria del territorio, basada en productos locales con Denominación de Origen”, concluye Muñoz.

La iniciativa primaveral afronta sus últimos días de campaña, pero los viajeros interesados en descubrir el patrimonio cacereño podrán seguir disfrutando de estas elaboraciones en los hoteles y restaurantes colaboradores, así como de los recorridos y algunas de las actividades planteadas por la DOP.

Las recetas completas se podrán consultar en la página web del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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