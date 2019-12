COMUNICADO: La Torta del Casar protagonista de la tabla de quesos perfecta para esta Navidad

Publicado 17/12/2019 10:23:18 CET

Vuelven las fiestas navideñas y la Torta del Casar, queso extremeño con Denominación de Origen Protegida, se presenta una vez más como una gran opción para compartir con nuestros familiares y amigos en estas fechas de reuniones y encuentros.

Con su original textura, su intenso aroma y su particular gusto lleno de matices, la Torta del Casar es una sorprendente combinación de sensaciones para disfrutar en compañía, descubriendo así un queso en el que prestigio y tradición se unen para ofrecer una experiencia tan sencilla como sorprendente. Gracias a su origen certificado este queso ofrece garantía de calidad sin perder la tradición de las antiguas queserías.

Tablas de queso con Torta del Casar

Y qué mejor manera de presentar este excepcional queso que acompañado de otros en una tabla. Hay que calcular unos 80-100 g por comensal si es una tabla de postre o si forma parte de un menú completo; y podemos ir subiendo hasta 175-200 g si deseamos que los quesos sean el gran protagonista de la comida o cena.

¿Cuántas variedades hay que poner en una tabla de quesos? Como mínimo cuatro, aunque la media suele estar entre cinco y ocho diferentes, que ya ofrecen una buena gama para experimentar. La selección podemos basarla en quesos nacionales con Denominación de Origen, de oveja, de cabra, de vaca, azules… y como protagonista la Torta del Casar, en torno a la que podemos situar el resto, según su forma de corte o la potencia de su gusto.

Lo más apropiado a la hora de presentar el queso es utilizar una buena tabla de madera, procurando que sea bonita y esté bien conservada y limpia. También podemos usar bandejas o fuentes de cristal, incluso optar por la piedra. Pero, independientemente del material, no olvide que los quesos deben servirse siempre atemperados. Así, descubriremos todos los matices que nos ofrecen en aromas, sabores y texturas.

Selección de panes.

Buen pan y buen queso hacen un matrimonio de excepción, ¿por qué no montar una “tabla” de panes variados paralela? Aquí también podemos jugar con muchas variedades, pero lo mínimo es incluir una variedad blanca rústica de miga aromática, elástica y corteza crujiente, y un buen centeno, con su miga jugosa y algo ácida. Si podemos añadir algún pan multicereales, con semillas y otro con frutos secos como nueces y pasas, será un éxito seguro. Por supuesto, artesanos y preferiblemente de masa madre.

Bien acompañada…y sin gluten.

Pero también puede optar por otros acompañamientos sin gluten, ya que la Torta del Casar, como casi todos los quesos tradicionales con Denominación de Origen, son alimentos libres de estas proteínas. De esta forma aquellos comensales que presentan esta alergia, podrán disfrutar de uno de los alimentos que mejor completan esa comida o cena en torno a la que nos reunimos en las fiestas navideñas.

Resultará interesante comprobar cómo la Torta del Casar puede producir sensaciones distintas dependiendo de con qué la tomamos. Una cuidada selección de acompañamientos puede completar la tabla; Confitura de cebolla o tomate, frutos secos, membrillo, uvas…cualquiera de ellos nos dejará nuevas experiencias aptas para todos.

Decálogo de la Torta del Casar

1. ¿Qué es? Es un queso completamente natural, elaborado mediante métodos tradicionales a base de leche cruda de oveja procedente de rebaños controlados, cuajo vegetal extraído del cardo Cynara Cardunculus, y sal.

2.- ¿Dónde se elabora? El territorio tradicional de elaboración se sitúa en las llanuras centrales de Cáceres, Extremadura, y está compuesta por treinta y seis municipios de las comarcas de ´Llanos de Cáceres´, ´Sierra de Fuentes´ y ´Montánchez´, con la población de Casar de Cáceres a la cabeza, cuna del queso y origen de su nombre.

3. ¿Cuáles son sus características? La corteza ligera y fina de tonos dorados, el color de la pasta entre blanco y marfil. La textura uniforme, cremosa y fundente, con aromas lácticos y vegetales, y el gusto muy poco salado y ligeramente amargo debido al uso del cuajo vegetal. A la presión de los dedos debe presentar una consistencia blanda.

4. ¿Cómo identificarla? Los auténticos quesos D.O.P. Torta del Casar se esconden bajo el inconfundible rojo y oro de su etiqueta de control, garantía del origen y calidad que sólo puede ofrecer la Denominación de Origen Protegida.

5. ¿Cuándo conseguirla? Durante todo el año. El saber hacer de ganaderos y queseros ha hecho posible la existencia de la Torta del Casar de calidad excepcional en cualquier época.

6. ¿Dónde conseguirla? Puede adquirirse en las propias queserías, en los establecimientos de alimentación especializados en productos gourmets, y en supermercados con zonas dedicadas a quesos.

7. ¿Qué tipo de cuidados necesita? Una vez comprada, debe retirarse el plástico protector y mantenerse hasta su consumo a una temperatura que no supere los 12 grados. Si se ha abierto ya, es conveniente consumirla en un tiempo máximo de entre 15 y 20 días.

8. ¿A qué temperatura servirla? Para disfrutar plenamente de las cualidades de textura, aroma y gusto, es necesario que esté en torno los 21 grados de temperatura.

9. ¿Se puede calentar para consumir? No es lo más apropiado. Basta con que deje que la Torta del Casar esté desde el día anterior a temperatura ambiente. Pero si ha de hacerlo, use una fuente de calor suave e indirecta, y no utilice el microondas, ya que corre el riesgo de fundir el queso, y que por ello pierda todas sus cualidades organolépticas.

10. ¿Cómo se prepara? Abra la Torta del Casar con un cuchillo por la parte superior, como si quitase una tapadera, y a continuación unte y extienda su cremosa pasta sobre pan de leña o pan ligeramente tostado y vuelva a taparla para su conservación.

XX Aniversario de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Para proteger el carácter excepcional de la Torta del Casar y asegurar su tradicional forma de elaboración, la Junta de Extremadura reconoció de forma oficial en enero de 1.999 la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar, nombrando en abril del mismo año al Consejo Regulador, Órgano de Gobierno compuesto por ganaderos y queseros, actualmente presidido por Ángel Juan Pacheco Conejero.

Durante estos 20 años, la DOP ha trabajado por la calidad del producto así como por su promoción, consiguiendo el reconocimiento de este queso en el territorio nacional así como internacional. En estos años, la DOP Torta del Casar ha recibido múltiples premios fruto del trabajo que día a día se realiza para garantizar el origen y la calidad de la misma, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.