Tortillas Palacios pone en valor su aporte natural de proteínas, fiel a su receta casera

Aporte natural de proteínas, fiel a su receta casera - Tortillas Palacios

(Información remitida por la empresa firmante)

En un momento en el que los consumidores buscan productos que combinen conveniencia, sabor y equilibrio nutricional, la gama de Tortillas Palacios destaca por el aporte proteico como uno de los atributos nutricionales clave de su propuesta, manteniéndose fiel a su receta casera y a su identidad tradicional

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Palacios pone en valor la fuente de proteínas presente en sus tortillas como uno de los aspectos diferenciales de la gama. El aporte proteico procede de forma natural del huevo, un ingrediente esencial que contribuye a ofrecer un perfil nutricional completo. Gracias a ello, la tortilla Palacios se posiciona como una opción versátil, adecuada tanto para comidas principales como para soluciones prácticas del día a día, alineándose con las nuevas demandas de consumo.



El interés creciente por productos que aporten proteínas dentro de una alimentación equilibrada ha llevado a muchos consumidores a revisar con mayor atención el perfil nutricional de los alimentos que incorporan a su dieta. En este contexto, Tortillas Palacios se consolida como una alternativa que combina tradición gastronómica y valor nutricional, respondiendo a la búsqueda de propuestas sencillas y completas que encajen en el ritmo actual de vida.



Más allá de su aporte proteico, la gama mantiene el sabor auténtico y la textura característica que la identifican. Las tortillas se elaboran con ingredientes naturales, sin colorantes, sin gluten y sin lactosa, reforzando su vínculo con la cocina casera y ofreciendo opciones aptas para distintos tipos de consumidores. Esta combinación de calidad, naturalidad y practicidad contribuye a consolidar su presencia en el lineal como una propuesta reconocible y accesible.



La gama de Tortillas Palacios abarca una amplia selección de recetas tradicionales —con cebolla, sin cebolla, con cebolla caramelizada, con chorizo, con espinacas, con jamón ibérico y con calabacín— disponibles en una diversidad de formatos que se adaptan a diferentes necesidades de consumo. Desde comidas familiares hasta encuentros informales o soluciones rápidas entre semana, la variedad permite responder a múltiples ocasiones manteniendo la esencia del producto.



Con este enfoque, la marca refuerza el posicionamiento de su gama como una alternativa práctica, sabrosa y versátil, que destaca por su aporte natural de proteínas, su elaboración con ingredientes naturales y su capacidad de adaptarse a los hábitos de consumo actuales. Todo ello sin renunciar al sabor y a la receta tradicional que han convertido a la tortilla en uno de los platos más representativos de la gastronomía española.





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