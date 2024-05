Toshiki Okada es nombrado director artístico del Festival de Tokio a partir de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El Comité Ejecutivo del Festival de Tokio ha anunciado que Toshiki Okada (dramaturgo, novelista y director de la compañía teatral chelfitsch) ha sido nombrado director artístico del Festival de Tokio, con efecto a partir del año fiscal 2025*. El Festival de Tokio es un festival integral de artes urbanas que pretende relacionarse con el mundo a través de la rica y diversa cultura artística de Tokio. Desde 2016, el festival se ha celebrado principalmente en la zona de Ikebukuro de Toshima Ward, y el Festival de Tokio 2024, que tendrá lugar en septiembre, será el noveno evento anual. Durante los últimos seis años, de 2018 a 2023, Satoshi Miyagi, reconocido por su labor interpretativa internacional, ejerció como director general del Festival de Tokio. A partir del ejercicio 2025, el Festival de Tokio introducirá nuevas y frescas ideas conceptuales bajo el liderazgo del director artístico Okada, que ha cosechado atención y aclamación tanto a nivel nacional como internacional por su metodología única que explora la relación entre el lenguaje y el cuerpo, junto con sus ideas sobre la sociedad contemporánea. Okada también ha sido nombrado director artístico (Artes Escénicas) del Teatro Metropolitano de Tokio a partir del 1 de abril de 2026.

*El año fiscal en Japón abarca del 1 de abril hasta el 31 de marzo.

Imagen de Toshiki Okada (C) Kikuko Usuyama: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105782/202405100618/_prw_PI1fl_0y2quGpc.jpg

Declaración de Toshiki Okada"Este festival invita a artistas y espectáculos, de diversas regiones y procedencias estéticas, a participar en el marco distintivo y festivo de un festival internacional de artes escénicas. Algunas de las obras surgen de las distintas realidades que se viven en el Tokio contemporáneo, pero otras tienen su origen en otros lugares, ofreciendo a la ciudad un estímulo intelectual y sensorial por su frescura y heterogeneidad resultantes. Este amplio abanico nos permite encontrar lo desconocido oculto dentro de lo familiar: humor de una cultura diferente, o narraciones que esperan ser compartidas y sacadas a la luz. Veo el Festival de Tokio como un periodo en el que estas ideas emergentes pueden tomar forma y entrecruzarse. Mi visión es que estas ideas resuenen en el entorno contextualmente ilimitado que abarca la megaciudad de Tokio y sus alrededores, invitando a respuestas de paisajes internacionales y futuros. Me encantaría que el festival pudiera contribuir, aunque sólo fuera ligeramente, a desmantelar las complejas divisiones sociales de nuestro tiempo. Junto con el personal, los artistas y el público, mi objetivo como director artístico es convertir el Festival de Tokio en una vibrante celebración de nuestros diversos contextos".

PerfilToshiki Okada es dramaturgo, novelista y director de la compañía teatral chelfitsch, y es conocido por explorar la singular relación entre el lenguaje y el cuerpo que se encuentra en su planteamiento. En 2007, participó en el Kunstenfestivaldesarts, celebrado en Bruselas, con su obra "Cinco días de marzo". Desde este debut de su obra en el extranjero, ha seguido presentando obras no solo a nivel nacional, sino también internacional, realizando actuaciones en más de 90 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Desde 2016, también ha creado y dirigido constantemente obras en un programa de repertorio en un renombrado teatro público de Alemania. En 2020, su obra "The Vacuum Cleaner" (en Muenchner Kammerspiele) y en 2022, "Doughnuts" (en Thalia Theater, Hamburgo) fueron seleccionadas como parte de las "10 producciones notables" del Berliner Theatertreffen." Recibió el Premio Especial del Comité de Selección de los 27º Premios de Teatro Yomiuri por su obra "Pratthana -- A Portrait of Possession", adaptación teatral de una novela tailandesa contemporánea con actores tailandeses. Su obra "Unfulfilled Ghost and Monster - ZAHA / TSURUGA" (KAAT Kanagawa Arts Theatre), que utiliza la estructura narrativa del Noh, ganó el 72º Premio Yomiuri de Literatura (Premio Obra/Escenario) y el 25º Premio Tsuruya Namboku Drama. En 2021, dirigió la ópera "Yuzuru" (All Japan Opera Co-Production Project). Como novelista, publicó "The End of the Moment We Had" (Shinchosha Publishing) en 2007, que ganó el 2º Premio Kenzaburo Oe. En 2022, recibió el 35º Premio Mishima Yukio y el 64º Premio Literario Kumanichi por su novela "Broccoli Revolution" (Shinchosha).

Acerca del Festival de TokIoEl Festival de Tokio es un festival integral de arte urbano que se celebra cada otoño en los alrededores del distrito de Toshima de Tokio, centrado en la zona de Ikebukuro, y que tiene como objetivo conectar con el mundo a través de las ricas y diversas escenas artísticas y culturales de Tokio. El Festival de Tokio 2024 se celebrará en septiembre de 2024. URL: https://tokyo-festival.jp/en/

Esbozo del Festival de Tokio 2024

- Organizadores: Comité Ejecutivo del Festival de Tokio (Fundación Metropolitana de Tokio para la Historia y la Cultura <Consejo Metropolitano de Teatro y Artes de Tokio>, Gobierno Metropolitano de Tokio)

- Patrocinador: Asahi Group Japan, Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/toshiki-okada-es-nombrado-director-artistico-del-festival-de-tokio-a-partir-de-2025-302149837.html