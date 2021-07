Un total de 122 centros sanitarios de toda España participarán en la III edición de los Premios BSH

En 2021 se han inscrito un 16% más de hospitales públicos y privados respecto a la pasada edición, que reunió a 105 centros sanitarios. Por segundo año consecutivo, los premios contarán con una categoría única de puntuación basada en la gestión económica de los centros sanitarios, siendo el único ranking que analiza dicho apartado

La tercera edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, organizados por Higia Benchmarking, empresa especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión clínica y ASHO, líder nacional en la prestación de servicios de codificación de altas hospitalarias, codificación automática de procesos ambulatorios y creador de software de ayuda a la codificación: ASHOONE, ASHOCOODE y ASHOINDEX2 contará con 122 hospitales participantes. Esto supone un 16% más respecto a la segunda edición, en la que congregaron 105 centros hospitalarios, 52 públicos y 53 privados.



Este año, del total de centros participantes, 65 de ellos son públicos y 57 privados. Dichos centros se medirán por su eficiencia y calidad asistencial, bajo parámetros metodológicos validados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), que colabora con los Premios BSH.



Toni Hidalgo, CEO de Higia Benchmarking; Isabel Sarabia, directora de metodología de Higia Benchmarking; Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO y Carlos Sevillano, director comercial de ASHO, coinciden en que “debido a la crisis sanitaria originada por la COVID-19, este año sigue siendo muy duro para el sector y se han tenido que aunar fuerzas para que se siga reconociendo la gran labor de los sanitarios. Asimismo, hemos seguido aportando conocimiento y valor con el objetivo de incrementar la calidad y eficiencia del sector”.



Optimización de la gestión sanitaria

En 2019 Higia Benchmarking decidió fundar los Premios BSH, junto con el apoyo de ASHO, con el objetivo de ayudar a optimizar la gestión sanitaria y la calidad asistencial de los hospitales de agudos españoles públicos y privados. Para realizar dicha valoración, a lo largo de las tres ediciones se han utilizado más de 250 indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.



“Más allá de poner en valor el trabajo que los hospitales españoles desarrollan para crecer en calidad, los Premios BSH permiten que estos puedan comprender cuáles son sus puntos fuertes y en cuáles pueden mejorar”, subraya Toni Hidalgo.



Ruth Cuscó explica que “uno de nuestros principales objetivos es que los hospitales puedan enriquecerse y optimizar los procesos. De la misma manera que en las ediciones pasadas, nuestro compromiso con los Premios BSH es premiar y reconocer la excelencia que parte de la toma de decisiones en base a un correcto análisis de los datos”.



Categoría basada en la gestión económica

En esta tercera edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® todos los participantes podrán disponer de información de interés con el objetivo de mejorar sus resultados a partir de la identificación de sus parámetros de mejora específicos. En este sentido, los centros hospitalarios recibirán información detallada de las metodologías utilizadas y de sus resultados en todas las categorías analizadas para establecer los premios.



Por segundo año consecutivo, además, se ha incluido una categoría de costes hospitalarios. La participación de esta es opcional y no implica que los centros sanitarios tengan que aportar más datos. Esta permitirá hacer un benchmarking del coste estimado según los registros de los hospitales, a partir de obtener los indicadores de la Razón de Coste Estandarizado para el coste global y la Razón de Coste de la No Calidad.







