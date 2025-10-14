Touareg Group amplía su presencia global con la creación de una filial tecnológica en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Touareg Group, líder internacional en finanzas, activos digitales e innovación tecnológica, ha anunciado el establecimiento de su filial con sede en Estados Unidos, Touareg Group Technologies Co. Esta expansión estratégica representa un paso importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo del Grupo y demuestra su compromiso de construir infraestructura de clase mundial en la convergencia de las finanzas y las tecnologías emergentes.

La nueva filial se centrará en inteligencia artificial (IA), infraestructura blockchain y plataformas de intercambio de activos digitales, con especial énfasis en el desarrollo de una plataforma de intercambio de criptomonedas de última generación. Esta plataforma está diseñada para ofrecer seguridad de nivel institucional, cumplimiento normativo y capacidades de negociación avanzadas que servirán tanto a participantes minoristas como institucionales. Al priorizar el cumplimiento normativo, la transparencia y la escalabilidad tecnológica, la plataforma busca consolidarse como una plataforma fiable en la economía digital global.

Con sede en Estados Unidos, Touareg Group Technologies Co. se beneficia de su proximidad a uno de los ecosistemas más avanzados en innovación financiera y supervisión regulatoria. Este posicionamiento estratégico le permite equilibrar un desarrollo de vanguardia con una gobernanza rigurosa, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y la confianza del mercado.

"La creación de Touareg Group Technologies Co. es un hito fundamental en nuestra expansión global", declaró un portavoz de Touareg Group. "Nos centramos en generar valor sostenible para nuestros accionistas combinando tecnología, gobernanza e innovación. La próxima plataforma de intercambio de criptomonedas será un pilar fundamental de esta estrategia, ofreciendo un mercado seguro, compatible y eficiente que impulse el crecimiento de la industria de activos digitales".

Además de la iniciativa de intercambio, la filial impulsará el desarrollo de aplicaciones avanzadas de IA y sistemas blockchain de nivel institucional. Estos esfuerzos se respaldarán con colaboraciones estratégicas con empresas tecnológicas líderes, instituciones financieras y autoridades reguladoras, garantizando la alineación con las mejores prácticas globales y fomentando la adopción en todos los mercados.

El lanzamiento de Touareg Group Technologies Co. destaca la misión más amplia del Grupo: expandir su presencia internacional, diversificar su cartera y consolidar su posición como socio de confianza en la intersección de las finanzas y la tecnología. Al priorizar la resiliencia, el cumplimiento normativo y la responsabilidad corporativa, Touareg Group continúa construyendo un ecosistema con visión de futuro que empodera a empresas, comunidades y accionistas de todo el mundo.

Esta expansión consolida a Touareg Group como un catalizador de la innovación, dando forma al futuro de las finanzas y la tecnología a través de infraestructura avanzada, creación de valor para los accionistas y crecimiento sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794260/Touareg_Group_Expands_Global_Presence.jpg

