Touareg Group Technologies Co. se lanza con un capital de 1.000 millones de dólares para impulsar TrustglobeX: una nueva era para el intercambio global de criptomonedas

NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El gigante global de inversiones y tecnología financiera Touareg Group ha anunciado el lanzamiento oficial de Touareg Group Technologies Co., con un capital desembolsado de 1.000 millones de dólares. En el centro de este hito se encuentra TrustglobeX, la plataforma insignia de intercambio de criptomonedas del Grupo, destinada a redefinir la industria global de activos digitales mediante una liquidez sin precedentes, una infraestructura de vanguardia y una audaz visión internacional.

TrustglobeX representa la piedra angular de la expansión de Touareg Group en el ámbito de las finanzas digitales. Diseñada tanto para el mercado institucional como para el minorista, la plataforma combina una arquitectura de alta liquidez con velocidades de transacción ultrarrápidas y un entorno de negociación multicadena. Su sistema de monedero híbrido ofrece acceso instantáneo junto con seguridad de primer nivel, mientras que su análisis avanzado y su motor de ejecución de órdenes inteligente brindan a los operadores una ventaja decisiva en mercados volátiles.

Chris Martin, director del Grupo de Inversiones Financieras y Estratégicas de Touareg Group, describió TrustglobeX como "el motor financiero de una nueva economía digital", haciendo hincapié en que la plataforma está respaldada por una sólida base de capital y un compromiso a largo plazo, en lugar de por especulación.

"Esta inversión de 1.000 millones de dólares no es simbólica; representa nuestra absoluta determinación de construir una plataforma de intercambio de criptomonedas seria y de clase mundial que pueda mantenerse entre los líderes globales durante las próximas décadas", afirmó Martin. "Touareg Group entra en este sector con convicción, disciplina y la visión de moldear el futuro de las finanzas digitales".

Con una base de 1.000 millones de dólares, Touareg Group Technologies Co. establece un nuevo estándar de solidez financiera y credibilidad en el sector de las criptomonedas. La compañía planea expandir TrustglobeX por Asia, Oriente Medio y Europa mediante centros regionales que conectan la liquidez, impulsan la innovación y dan servicio a millones de usuarios en todo el mundo. Los analistas ya consideran a TrustglobeX como uno de los lanzamientos globales más esperados de 2025: una plataforma diseñada no solo para los operadores actuales, sino también para la próxima generación de pioneros de los activos digitales.

Desde su poder financiero hasta su visión inquebrantable, TrustglobeX encarna la filosofía de Touareg Group de "Confianza sin fronteras", lo que representa un paso audaz hacia un mundo financiero más inteligente, ágil y conectado.

