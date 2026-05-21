TOUGHBOOK GUARD ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDARES PARA LA SEGURIDAD DE ENDPOINTS BASADA EN HARDWARE

(Información remitida por la empresa firmante)

La seguridad por diseño que ofrece la protección incorporada en la BIOS proporciona una garantía continua de la integridad del hardware desde su fabricación, durante su despliegue y hasta el final de su vida útil.

WIESBADEN, Alemania, 21 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Panasonic ha presentado TOUGHBOOK Guard, una nueva función de seguridad basada en firmware integrada directamente en la BIOS que ofrece protección de categoría empresarial durante todo el ciclo de vida del dispositivo.

Los riesgos de ciberseguridad están aumentando, por lo que es imprescindible que los fabricantes de hardware añadan capas de seguridad. TOUGHBOOK Guard utiliza un enfoque de "seguridad por diseño" que incorpora protección a nivel de hardware directamente en la BIOS durante la fabricación, en lugar de depender únicamente de controles de software. Esto protege los puntos de conexión antes y durante el despliegue.

TOUGHBOOK Guard valida continuamente la configuración del hardware del dispositivo comparándola con una configuración base aprobada. Esto garantiza que solo los componentes autorizados permanezcan activos incluso antes de que se cargue el sistema operativo, lo que permite la detección temprana de hardware malicioso o no autorizado que la seguridad tradicional de puntos de conexión no permite detectar. TOUGHBOOK Guard no requiere conexión de red, lo que permite proteger el hardware en entornos sin conexión o aislados.

Mayor integridad y protección del dispositivoTOUGHBOOK Guard respalda un enfoque de "seguridad por diseño". Permite a las organizaciones validar si los componentes de hardware permanecen sin cambios con respecto a la configuración aprobada de fábrica, así como detectar cambios no autorizados o manipulaciones de componentes después del despliegue.

Esto proporciona a las empresas total confianza en los dispositivos TOUGHBOOK y el hardware conectado desde su fabricación, pasando por su despliegue y servicio, hasta el final de su vida útil.

Diseñado para entornos de misión críticaPara organismos gubernamentales, la defensa, las infraestructuras públicas críticas y los servicios de emergencia, la integridad de la cadena de suministro es ahora un requisito estratégico. TOUGHBOOK Guard ha sido diseñado para cumplir con las expectativas de los entornos operativos más exigentes, donde la integridad del dispositivo y la resiliencia operativa son innegociables. Protege contra compromisos a nivel de sistema operativo y contra el malware, envía alertas en tiempo real a los usuarios y puede personalizarse totalmente durante la fase de planificación.

TOUGHBOOK Guard está diseñado para cumplir con los marcos reglamentarios y de seguridad reconocidos, así como con los requisitos gubernamentales en materia de integridad del hardware, gestión del riesgo en la cadena de suministro y arquitecturas de confianza cero.

Despliegues de larga duración preparados para el futuro

TOUGHBOOK Guard estará disponible por proyecto para todos los nuevos dispositivos TOUGHBOOK lanzados durante el resto de 2026. Su estructura de costes de licencia única (por dispositivo) significa que no hay cuotas de suscripción recurrentes. Esto la hace especialmente adecuada para despliegues a largo plazo en entornos de misión crítica, donde la previsibilidad, el control y el coste total de propiedad son factores clave.

"La seguridad de los datos es clave para el funcionamiento eficaz de una organización con independencia del sector en el que opere. TOUGHBOOK Guard establece esa confianza desde el primer día y a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo. Esto también cambia el enfoque de las organizaciones del cumplimiento reactivo a la protección proactiva, dándoles la confianza de que los controles de seguridad siguen siendo efectivos, los riesgos se gestionan activamente y el hardware es fiable en toda la cadena de suministro", comenta Chris Turner, Strategic Alliances & Services, Panasonic TOUGHBOOK.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985485/Panasonic_TOUGHBOOK_Guard.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2985484/Panasonic_Connect_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/toughbook-guard-establece-nuevos-estandares-para-la-seguridad-de-endpoints-basada-en-hardware-302779153.html