TOUGHBOOK IMPULSA SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO DE AERONAVES DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA GE AEROSPACE

(Información remitida por la empresa firmante)

El robusto TOUGHBOOK G2 elegido para una nueva versión de la Aplicación de seguimiento y equilibrado de rotores, aumentando la eficiencia y precisión para los equipos de mantenimiento de aeronaves.

BRACKNELL, Inglaterra, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Panasonic TOUGHBOOK G2 ha sido elegido como plataforma para el sistema de análisis y diagnóstico de rotores de próxima generación (RADS-NG) de GE Aerospace, una nueva solución de seguimiento y equilibrio de rotores (RT&B) que permite a los equipos de mantenimiento de aeronaves diagnosticar problemas de forma fácil y precisa.

RADS-NG consta de una Unidad de Adquisición de Datos (DAU) compacta y un Rastreador Óptico de Palas, que mide y monitoriza el movimiento y la alineación de las palas del rotor a medida que atraviesan su campo de visión. Esto permite determinar la trayectoria y el lag de cada pala.

La DAU adquiere datos de todos los sensores y del Rastreador Óptico de Palas, mostrándolos a través de la aplicación Control and Display Unit (CADU) en el TOUGHBOOK G2. Esto permite a los equipos de mantenimiento visualizar fácilmente los niveles de vibración de las palas y cabezas del rotor y equilibrar con precisión las palas en tan solo unos clics.

Modernización del diagnóstico de rotores con Panasonic El G2 cuenta con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas y una modularidad inigualable para una personalización extensa, y está probado según los estándares MIL-STD-810H para resistir caídas, golpes, vibraciones y temperaturas extremas. La pantalla táctil compatible con guantes permite que la aplicación CADU se opere sin problemas al mismo tiempo que se realiza el mantenimiento del rotor. En comparación con la solución anterior, el formato compacto y el exterior robusto del G2 lo hacen fácil de agarrar y usar durante vuelos de mantenimiento.

GE Aerospace, líder mundial en motores de avión, aviónica y sistemas aeroespaciales, trabajó en colaboración con Mem-Star Rugged, socio principal aprobado por Panasonic, para ofrecer la solución adecuada para su propósito.

Jack Hillman, Ingeniero de Aplicaciones del Cliente y Responsable de Producto de Servicios Terrestres en Connected Aircraft en GE Aerospace, comenta: "Rápidamente nos dimos cuenta de que nuestros clientes preferían usar el TOUGHBOOK G2 de Panasonic, en lugar de sus propios dispositivos, para el análisis y diagnóstico de rotores. El G2 ofrece el mejor equilibrio entre tamaño de pantalla y usabilidad en un entorno de cabina."

Charlotte Langridge, Responsable de Negocio del Sector Público para Defensa en Panasonic TOUGHBOOK Reino Unido e Irlanda, añade: "GE Aerospace ha sido un socio fantástico a largo plazo, y este proyecto es un ejemplo perfecto de la innovación que estamos viendo que nuestros dispositivos TOUGHBOOK permiten en el terreno. Es estupendo ver que esta tecnología ahora es adoptada por grandes fabricantes OEM; impulsando una mayor eficiencia y fiabilidad en las operaciones aeronáuticas globales."

Para leer y ver el caso completo de estudio, haz clic aquí: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/case-studies/toughbook-g2-powers-ge-aerospaces-next-generation-rotor-diagnostics-global-maintenance

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