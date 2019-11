COMUNICADO: TOUS lanza nueva campaña con Emma Roberts

Publicado 25/11/2019 9:01:53 CET

"El regalo casi perfecto" es la nueva campaña de la firma joyera

Emma Roberts y la icónica caja redonda protagonizan una campaña en forma de musical

BARCELONA, España, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Llega la Navidad y todo el mundo sale a buscar el regalo perfecto; TOUS lo sabe y con esta campaña se presenta como la opción "casi perfecta" para encontrarlo.

En su nueva campaña navideña la marca de joyería lanza por primera vez un musical. La actriz Emma Roberts presenta una historia que celebra la alegría de regalar y a la vez ironiza sobre la icónica caja redonda de la marca y las dificultades para envolverla.

Con un tono de humor muy cercano, la campaña es una oda a la ilusión de regalar y de encontrar ese regalo "casi perfecto". Al final de una canción y coreografía creadas especialmente para la ocasión, el espectador llega a la conclusión de que no hay que preocuparse por el envoltorio, ya que lo que importa es lo que está dentro. De ahí el claim de la campaña: Hard to wrap, easy to love.

La campaña podrá verse en televisión en España, México, Portugal y Rusia, en cines en Polonia y República Checa y continuará en medios digitales, medios exteriores y prensa a nivel mundial.

Sobre TOUS

Con más de 4.000 profesionales, TOUS impulsa su cultura corporativa basada en el legado, el compromiso y la creatividad, desde sus inicios en 1920, cuando ya se dedicaban al negocio de la joyería. Actualmente TOUS, como marca global, tiene presencia en más de 50 países con 700 tiendas, en ciudades como Barcelona, Beijing, Ciudad de México, Dubái, Jeddah, Madrid, Miami, Moscú, Nueva York, Paris, Roma, Shanghái y Tokio.

Con la misión de ser queridos alrededor del mundo por ofrecer joyas y accesorios que acompañan en cada momento de la vida y ser una marca ilusionante, TOUS tiene la visión de ser la marca de joyería de lujo asequible más deseada y exitosa del mundo, con el compromiso de aportar valor a clientes, colaboradores y al conjunto de la sociedad. www.tous.com [https://www.tous.com/]

https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TO... [https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TO...]

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=woQh0ypZI1k [https://www.youtube.com/watch?v=woQh0ypZI1k] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TO... [https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TO...]

CONTACTO: CONTACTO: Maria Carra, marketing@tous.com, +34938784444

Sitio Web: https://www.tous.com/