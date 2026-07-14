TPV 123 desarrolla software TPV para hostelería adaptado a restaurantes, bares y locales de restauración - SolverMedia SL.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

La digitalización se ha convertido en un elemento clave para la gestión diaria de los negocios de restauración. El incremento de los pedidos, la convivencia entre el servicio en sala, la recogida en local y el reparto a domicilio, así como la necesidad de controlar la operativa en tiempo real, han impulsado la incorporación de soluciones tecnológicas capaces de centralizar la información y agilizar el trabajo. En este contexto, el software TPV para hostelería se consolida como una herramienta esencial para mejorar la organización de restaurantes y establecimientos de restauración.

Cada modelo de negocio presenta necesidades específicas. La gestión de mesas, comandas o reservas requiere funcionalidades distintas a las de un establecimiento orientado al servicio rápido o al reparto. Por ello, cada vez más empresas apuestan por soluciones diseñadas para adaptarse a la operativa concreta de cada tipo de establecimiento.

Soluciones adaptadas a la gestión de cada negocio

Con este enfoque, TPV 123 desarrolla dos plataformas especializadas para responder a las necesidades de diferentes perfiles del sector. Por un lado, TPV 123 Hostelería está dirigido a negocios que requieren una gestión integral de sala y cocina, funcionando como un TPV para restaurantes, un TPV para bares y un TPV para cafeterías desde una única plataforma. El sistema permite gestionar mesas, comandas, barra, cocina, reservas, caja, stock, empleados, informes y facturación de forma centralizada.

Por otro lado, TPV 123 Fastfood ha sido diseñado específicamente para establecimientos de comida rápida, como hamburgueserías, pizzerías, locales especializados en pollo frito, negocios de take away y servicios de delivery. La plataforma facilita la gestión de pedidos para consumir en el local, recoger o repartir a domicilio, incorporando funciones como visor de cocina, control de promociones, menús, combos, tickets, facturación, stock y seguimiento de la actividad diaria.

Tecnología para mejorar la operativa diaria

La incorporación de un software TPV para hostelería especializado permite reducir tareas manuales y disponer de una visión unificada de la actividad del negocio. La integración de los distintos procesos en un mismo sistema facilita el seguimiento de pedidos, el control del inventario, la gestión de la caja y la elaboración de informes, contribuyendo a una organización más eficiente del trabajo.

La evolución del sector hostelero continúa impulsando la adopción de herramientas digitales capaces de adaptarse a las necesidades de cada establecimiento. En este escenario, soluciones especializadas como TPV 123 Hostelería y TPV 123 Fastfood responden a las particularidades de distintos modelos de negocio, ofreciendo una gestión centralizada que facilita la coordinación entre las diferentes áreas del establecimiento y contribuye a mejorar la experiencia tanto del equipo de trabajo como de los clientes.

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