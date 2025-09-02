TPV 123 fortalece gestión fiscal y stock; programas homologados para TicketBAI y VeriFactu en España

TPV 123 fortalece gestión fiscal y stock; todos los programas homologados para TicketBAI y VeriFactu en España - Grupo SolverMedia

Madrid, 02 de septiembre de 2025.-

En un mercado donde la automatización y el cumplimiento fiscal marcan la diferencia, el software TPV gratuito en España gana peso entre pymes y comercios. La suite TPV 123 responde a esa demanda con versiones completas que simplifican TicketBAI y VeriFactu, a la vez que refuerzan inventario y ventas. Se optimiza la facturación diaria, se reducen errores y se crea una trazabilidad clara; por eso resulta más fácil cumplir con la Hacienda pública española sin fricción. La propuesta integra funciones listas para operar desde el primer día y un soporte cercano, lo que acelera la adopción. En conjunto, se trata de una solución pensada para crecer, mantener datos fiables y controlar el stock sin sobrecargar al equipo.

Homologación completa y cumplimiento sin fricción

Toda la suite TPV 123 está homologada para TicketBAI y VeriFactu, lo que asegura una implantación rápida y segura. Además, se centraliza la emisión de facturas y documentos fiscales, y se minimiza el riesgo de sanciones por errores formales.

Homologación total: TicketBAI y VeriFactu en todos los programas.

Configuración ágil: puesta en marcha en horas, no en semanas.

Trazabilidad fiscal: numeraciones, envíos y registros automatizados.

Prueba sin compromiso: periodo de evaluación para validar procesos reales.

Gestión de inventario y operaciones en una sola plataforma

La suite integra módulos para retail y hostelería, con control de stock detallado y analítica de ventas. En cambio, las tareas repetitivas se automatizan y dejan espacio a decisiones de margen y surtido.

“Nuestro objetivo es ofrecer cumplimiento fiscal real con operaciones más simples”, señala un portavoz de TPV Gratuito. “La homologación en toda la suite elimina dudas, y el negocio se centra en vender mejor”.

Además, la arquitectura permite crecer por módulos, conectar periféricos y unificar cajas, almacenes y canales. Así, la empresa gana eficiencia y reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, que suelen distraer de la atención al cliente.

TPV Gratuito desarrolla software de punto de venta y gestión para pymes, con foco en usabilidad, fiabilidad y costes accesibles. Su suite TPV 123 ofrece verticales para múltiples sectores, con herramientas listas para TicketBAI y VeriFactu.

