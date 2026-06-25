TPV 123 impulsa la digitalización de peluquerías y barberías con una gestión integral del negocio - TPV 123 Peluquería

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La transformación digital continúa avanzando en sectores donde la organización y la atención al cliente resultan fundamentales para garantizar la competitividad. Peluquerías, barberías y salones de belleza afrontan actualmente nuevos desafíos relacionados con la gestión de citas, la fidelización de clientes, el control de ventas y la adaptación a las nuevas obligaciones normativas. En este escenario, TPV 123 Peluquería se posiciona como una solución especializada diseñada para optimizar la gestión diaria de este tipo de establecimientos mediante una plataforma integral y adaptada a las necesidades reales del sector.

Un TPV para peluquerías y barberías diseñado para mejorar la gestión diaria

La actividad de un salón de belleza requiere coordinar múltiples procesos de forma simultánea. La gestión de agendas, la organización de citas, el control de servicios realizados y el seguimiento de clientes son aspectos clave para mantener una operativa eficiente y ofrecer una experiencia satisfactoria.

TPV 123 Peluquería ha sido desarrollado específicamente para responder a estas necesidades. El software permite centralizar la información del negocio en una única plataforma, facilitando la gestión de clientes mediante historiales completos de visitas, tratamientos realizados y preferencias registradas. Asimismo, incorpora herramientas para la administración de bonos, programas de fidelización y seguimiento personalizado.

Control centralizado de la actividad del salón

La solución también integra funcionalidades orientadas al control de caja, la gestión de ventas, el seguimiento de stock y la administración de empleados y comisiones. De esta manera, los responsables del negocio pueden disponer de una visión global de la actividad y agilizar numerosos procesos administrativos que tradicionalmente requieren una elevada dedicación de tiempo.

Preparado para VeriFactu y TicketBAI con herramientas avanzadas de análisis

La evolución de la normativa fiscal ha incrementado la necesidad de disponer de sistemas preparados para los nuevos requisitos tecnológicos. En este sentido, TPV 123 Peluquería incorpora funcionalidades orientadas a facilitar la adaptación de peluquerías y barberías a entornos como VeriFactu y TicketBAI, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con las exigencias actuales.

Además, la plataforma ofrece informes detallados para analizar ventas, servicios, rendimiento de empleados y comportamiento de los clientes. Estos datos permiten identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en información objetiva.

La creciente demanda de herramientas tecnológicas especializadas está impulsando la adopción de soluciones como TPV para peluquerías y TPV para barberías, capaces de mejorar la eficiencia operativa, reforzar la fidelización de clientes y facilitar la adaptación a nuevas exigencias normativas. Con una propuesta enfocada específicamente en el sector de la belleza, TPV 123 Peluquería se consolida como una alternativa orientada a la gestión integral y al crecimiento sostenible de estos negocios.

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