Tradewind Finance cumple 25 años

MÖNCHENGLADBACH, Alemania, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tradewind Finance, proveedor internacional de financiación comercial, se complace en celebrar su 25.º aniversario este año. Este hito conmemora veinticinco años sirviendo a exportadores, importadores, fabricantes y más con soluciones innovadoras de liquidez para crecer y alcanzar el éxito.

Tradewind se fundó en el año 2000 en Alemania con la misión de ayudar a los proveedores a gestionar su flujo de caja y brindarles las herramientas para operar con seguridad. Inicialmente, ofreció financiación basada en cuentas por cobrar a proveedores textiles en Turquía que vendían a importadores europeos. Al igual que hoy, Tradewind reabasteció el capital de sus clientes mediante la compra de sus facturas, aliviando así la espera de los largos plazos de pago.

Avanzando rápidamente hasta el presente, la empresa ahora estructura financiación comercial personalizada para empresas de todo el mundo que operan en más de 20 industrias que ayudan a impulsar el comercio internacional.

"Estos últimos 25 años han sido posibles solo gracias a nuestros equipos dedicados y valiosos clientes que fabrican, mueven y comercializan algunos de los productos más innovadores del mundo", afirmó Ansgar Hütten, director ejecutivo de Tradewind, sobre el 25.º aniversario de la empresa.

"Estamos verdaderamente orgullosos de nuestros logros como empresa y del éxito de nuestros clientes, quienes han aprovechado nuestras soluciones para expandirse a nuevos mercados, lanzar nuevos productos, fortalecer las relaciones en la cadena de suministro y mucho más".

Durante el último cuarto de siglo, Tradewind ha establecido oficinas en cuatro continentes, reafirmando su enfoque local para apoyar a las empresas dondequiera que estén. La misión de Tradewind sigue siendo la misma que cuando se fundó. La empresa combina servicios de financiación, protección crediticia y cobranza en una solución integral de financiación comercial diseñada para optimizar el capital circulante, reducir el riesgo y facilitar el comercio transfronterizo seguro.

A través de las crisis financieras, el Covid-19, la incertidumbre geopolítica, los cambios en las políticas comerciales y otras interrupciones de la cadena de suministro, Tradewind ha apoyado continuamente a sus clientes con liquidez fiable para ayudar a que sus negocios prosperen, tanto en buenos tiempos como en entornos desafiantes.

"Gracias a una planificación financiera diligente y a equipos enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes ante todo, Tradewind puede recordar 25 años de éxito y anticipar 25 años de impacto positivo en el futuro, tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos y para el comercio internacional en su conjunto", afirmó René Pastor, consejero delegado para América y Europa.

