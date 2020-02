COMUNICADO: El tráfico de escamas de pangolines debe abordarse como crimen organizado transnacional

Publicado 10/02/2020 12:01:16 CET

- El tráfico de escamas de pangolines debe abordarse como crimen organizado transnacional, dice un nuevo informe de la Wildlife Justice Commission

El informe Scaling Up: The Rapid Growth in the Trafficking of Pangolin Scales (2016-2019) se ha publicado hoy en vísperas del Día mundial del pangolín

LA HAYA, Países Bajos, 10 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- La Wildlife Justice Commission (WJC, por sus siglas en inglés) ha publicado hoy, en vísperas del Día mundial del pangolín, el informe Scaling Up: The Rapid Growth in the Trafficking of Pangolin Scales (2016-2019) (1). Este informe destaca que el tráfico a gran escala, que está llevando a la especie al borde de la extinción, debe tratarse como un crimen organizado transnacional y debe utilizar técnicas de investigación policial avanzadas para combatirlo con efectividad.

https://mma.prnewswire.com/media/1087660/Wildlife_Justice_Co... [https://mma.prnewswire.com/media/1087660/Wildlife_Justice_Co...]

El informe combina el análisis de los datos de incautaciones registrados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 y los propios hallazgos de investigación de la WJC para ofrecer una visión detallada de las dinámicas y tendencias delictivas en el tráfico transnacional de escamas de pangolín. La WJC centra sus investigaciones e inteligencia sobre el tráfico de las escamas, al ser el más vulnerable ante la delincuencia organizada. Las escamas se aprecian como componente de la medicina china tradicional, a pesar de no haber evidencia científica de que posean un valor medicinal.

El análisis centra la atención en el tráfico para identificar países prolíficos (incluyendo la implicación desproporcionada de Nigeria y Vietnam), rutas de contrabando, métodos de transporte y el valor en la calle de las escamas de pangolín. El análisis muestra un importante y rápido aumento en el volumen traficado, facilitado por las redes de crimen organizado.

Se estima que unas 206,4 toneladas de escamas de pangolín fueron confiscadas entre 2016 y 2019 en 52 incautaciones. El análisis de los datos de incautaciones muestra un incremento del contrabando a niveles sin precedentes: casi dos tercios de las toneladas incautadas (132,1 toneladas) fueron detectadas en los dos últimos años (2018-2019). En 2019, el peso medio del transporte de una sola escama de pangolín fue de 6,2 toneladas, en comparación con las 2,2 toneladas tres años antes.

"Creemos que la cifra total es solo una fracción del total traficado, ya que es probable que una importante proporción del contrabando no se detecte", dijo Sarah Stoner, Directora de Inteligencia de la WJC. "Nuestras investigaciones añaden una dimensión adicional en la cuantificación del tráfico debido a nuestra inteligencia en cuanto al acopio de escamas de pangolín (más de 16 toneladas en tres años) solo en Vietnam, además de las incautaciones que hemos analizado."

El análisis también examina la relación entre el tráfico de marfil y el de escamas de pangolín y lo que significa en un contexto delictivo. Debido al descenso en el valor del marfil, las redes de crimen organizado han cambiado el objeto del tráfico y están teniendo que mover enormes cantidades de escamas para mantener los márgenes de beneficios. Las escamas de pangolín tienen un menor valor por kilogramo que el marfil (2).

"El crimen organizado de fauna y flora no se centra en una especie: su objetivo son los márgenes de beneficio. Las redes criminales traficarán con una especie distinta si los márgenes son buenos. Para combatir con efectividad el crimen transnacional organizado de fauna y flora, este debe ser abordado desde una perspectiva criminal y en su dimensión transnacional, en lugar de abordarlo únicamente desde una perspectiva nacional," dijo Stoner.

En su informe, la WJC observa que el uso regular de metodología policial, como las entregas controladas, puede producir resultados destacables si se utiliza como herramienta para llevar a los cabecillas de las redes de tráfico de pangolines ante la justicia.

"La reciente investigación de un año de duración en China sobre el tráfico de escamas de pangolín y la incautación más reciente llevada a cabo por las autoridades nigerianas (3) son buenos ejemplos de cómo estos crímenes transnacionales contra la vida silvestre deberían investigarse y los resultados tangibles que se pueden obtener para combatir con eficacia la criminalidad organizada. Sin este enfoque, los pangolines están en una situación increíblemente vulnerable que pone en peligro su mera existencia", añadió Stoner.

La Wildlife Justice Commission opera globalmente para colaborar en el desmantelamiento y la desarticulación de las redes de crimen transnacional organizadas que comercian con la fauna y la flora.

Notas:

(1) Informe completo disponible en el sitio web de la WJC, www.wildlifejustice.org [http://www.wildlifejustice.org/]

(2) El Ivory Snapshot Analysis de la WJC, publicado en septiembre de 2019, proporciona una exhaustiva visión de las tendencias y cambios en la dinámica criminal del tráfico transnacional de marfil. El informe destaca el aumento de las partidas de contrabando detectadas de más de 500 kilogramos, así como la preocupante tendencia de la inclusión de grandes volúmenes de escamas de pangolín traficadas en las partidas de contrabando de marfil.

(3) En diciembre de 2019, las autoridades chinas lograron un gran avance al confiscar 10,65 toneladas de escamas de pangolín procedentes de Nigeria a través de Corea del Sur con destino a China, en una investigación de un año dando muestras del uso de entregas controladas. Más recientemente, en enero de 2020, los responsables de aduanas de Nigeria incautaron escamas de pangolín entre otros productos de contrabando que se pasaron por la frontera entre Nigeria y Camerún. Este tipo de intervenciones de alto nivel, estrechamente coordinadas, para abordar las redes criminales del tráfico global de escamas es ahora fundamental para proteger a los pangolines africanos de la actual demanda de sus escamas y carne.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1087660/Wildlife_Justice_Co... [https://mma.prnewswire.com/media/1087660/Wildlife_Justice_Co...]

CONTACTO: CONTACTO: Isabel Leal, directora de Comunicación de la WJC, enmedia@wildlifejustice.org, tel. +31 6 15 67 02 01.

Sitio Web: https://wildlifejustice.org/