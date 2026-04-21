Train of Glamour se une a EHL Alliance como primer miembro chino, marcando una nueva era para los viajes en tren de lujo

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Train of Glamour, la marca prémium de estilo de vida ferroviario perteneciente a Fosun Infrastructure Group, anunció hoy su incorporación a EHL Alliance, convirtiéndose en el primer miembro corporativo de China.

Esta alianza supone un paso importante para la marca a la hora de redefinir los viajes en tren de lujo, no como un simple medio de transporte, sino como un destino en sí mismo.

El Silk Road Express, producto estrella de Train of Glamour, es el primer tren turístico del mundo con un exterior pintado a mano, desarrollado en colaboración con la Universidad de Tsinghua. Su interior, diseñado por HBA, recibió el premio OPAL London Outstanding Property Award 2024 (Platino). Con capacidad para tan solo 80 pasajeros en 38 camarotes de lujo, el tren ofrece una experiencia de alta calidad y baja densidad, centrada en la privacidad y la inmersión cultural.

El Silk Road Express se basa en una triple escasez: escasez de recursos (al operar a lo largo de la auténtica Ruta de la Seda, pasando por sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), escasez cultural (expresión sistemática de la estética oriental) y escasez de servicios (profunda integración de los estándares globales con la cultura local).

Como parte de su membresía en la EHL Alliance, Train of Glamour colaborará con EHL en cinco iniciativas estratégicas:

1. Colaborar en el desarrollo de los primeros estándares de servicio ferroviario de lujo de China.

2. Elevar la excelencia en el servicio preservando la autenticidad oriental.

3. Lanzar programas de intercambio de talento y prácticas para estudiantes de EHL.

4. Participar en actividades de networking y promoción de marcas en diversos sectores.

5. Explorar experiencias culinarias de nivel Michelin con chefs de renombre.

"En Train of Glamour nos sentimos honrados de unirnos a EHL Alliance como nuestro primer miembro chino", declaró John Fang, consejero delegado de Fosun Infrastructure Group. "Junto con EHL, aspiramos a establecer nuevos estándares para el estilo de vida de los viajes en tren de lujo en China, guiados por auténticas narrativas orientales y la excelencia de la hospitalidad internacional. El Silk Road Express es un espacio cultural en movimiento donde los viajeros pueden experimentar la riqueza de la estética oriental junto con un servicio de primera clase".

Esta membresía refleja el compromiso de Train of Glamour con la innovación, el patrimonio cultural y el liderazgo en el servicio dentro del panorama global de los viajes de lujo.

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Sitio web oficial: https://www.glamourtrains.com/en

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