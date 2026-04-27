Cómo tramitar la Regularización Extraordinaria con éxito - Kubo Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de abril de 2026.-

La regularización extraordinaria de inmigrantes abre una oportunidad única para miles de personas que viven en España y quieren regularizar su situación. Sin embargo, no será un trámite automático. Preparar bien la solicitud, reunir la documentación correcta y escoger la vía adecuada serán clave para evitar errores en un proceso que permanecerá abierto únicamente hasta el 30 de junio. Desde Kubo Legal, despacho especializado en extranjería, explican que la medida puede beneficiar, en general, a dos grandes grupos de personas: por un lado, a aquellos que hubieran solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 y por otro, a extranjeros en situación irregular que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplen los requisitos exigidos.

Dudas reales en un proceso con fecha límite

La experiencia en el despacho muestra que no todas las personas llegan a este proceso desde el mismo punto. En algunos casos, la duda principal es si conviene seguir por la vía del asilo o acogerse a la regularización extraordinaria. En otros, el problema es práctico: cómo acreditar la permanencia en España, cómo preparar la documentación laboral o cómo conseguir a tiempo el certificado de antecedentes penales.

En Kubo Legal ya han presentado solicitudes de regularización extraordinaria. Entre ellas está la de Elkin, un ciudadano colombiano para quien el despacho solicitó asilo y cuya petición sigue en tramitación. Durante este tiempo ha tenido trabajos puntuales, depende en parte de ayudas sociales y actúa como mago en el metro. Ahora ve en esta regularización una oportunidad para vivir con más tranquilidad y acceder a un trabajo estable.

“Estamos viendo muchas dudas reales. Hay personas que no saben si entran por la vía de asilo o por la de situación irregular, o cómo acreditar permanencia, antecedentes o trabajo. En extranjería, hacerlo bien desde el principio es fundamental”, explica Estefanía Aguilar, abogada de extranjería de Kubo Legal.

La clave estará en preparar bien la solicitud

Desde el despacho subrayan que esta regularización puede ser una salida irrepetible para muchas personas migrantes, pero conviene revisar cada caso con calma. No todo el mundo entra por la misma vía, ni con los mismos documentos.

Kubo Legal acompaña a quienes quieran solicitar la regularización extraordinaria con revisión experta y conexión directa con el aplicativo de extranjería. El objetivo, explican, es facilitar un trámite que exige hacerlo bien y dentro de plazo.

“El plazo puede parecer amplio, pero no lo es tanto. Cuando hay que pedir antecedentes penales en el país de origen, organizar pruebas de permanencia o solicitar el informe de vulnerabilidad, lo prudente es empezar cuanto antes”, añade Estefanía Aguilar.

Una oportunidad que conviene tramitar con cuidado

Desde Kubo Legal recuerdan que no todas las personas podrán acogerse en las mismas condiciones y que conviene contar con asesoramiento experto antes de presentar la solicitud. La clave no es solo saber que existe esta vía, sino tramitarla bien para conseguir su aprobación.

Además, el despacho ha apostado por ofrecer un acompañamiento jurídico cercano a un precio muy competitivo, para permitir que más personas puedan acceder al asesoramiento profesional en un proceso especialmente importante y sensible.

Para solicitar una cita, los interesados pueden hacerlo a través de su página web: www.kubolegal.es.

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