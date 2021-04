La transformación digital, nuevas maneras de evaluar y la alfabetización emocional, claves para la educación

Más de 8000 docentes han asistido este miércoles y jueves al Congreso de Educación de SM "Ciento Volando", en formato virtual. Conducido por la periodista María Gómez, han participado figuras relevantes del mundo educativo como Tal Ben-Shahar, profesor de Psicología Positiva de la Universidad de Harvard; Álvaro Marchesi o Begoña Ibarrola, así como profesorado y equipo directivo de centros escolares.

Mario Alonso Puig, doctor y experto en liderazgo, explicó ayer la importancia del cuidado emocional en el aula para potenciar el aprendizaje. Por su parte, los profesores de la Universidad de Granada y Barcelona, Fernando Trujillo y Neus Sanmartí, hablaron de cómo educar en la era digital y cómo evaluar.

Madrid, 16 de abril de 2021.- "Cuando un alumno se siente tranquilo, querido, valorado y desafiado para crecer, su cerebro ejecutivo funciona excepcionalmente bien. La verdadera neuroplasticidad sale de la ilusión, de la pasión, del entusiasmo, de la confianza en uno mismo y en sus posibilidades", afirma Mario Alonso Puig. Médico cirujano de renombre internacional y experto en liderazgo, habló de la importancia del cuidado emocional y por qué es el gran reto de la escuela de hoy en el cierre del Congreso de Educación de SM "Ciento Volando", en formato virtual, ante más de 8000 docentes.

Por contra, si un niño o un joven no se siente apoyado ni acompañado, "activa unos mecanismos de defensa que bloquean el cerebro ejecutivo, de manera que parece que no se entera de las explicaciones de clase, deja de ser creativo y no se siente capaz de afrontar un aprendizaje o tarea concretos", explica Puig, que remarca la importancia de atender la parte emocional o el lado derecho del cerebro, que puede "bloquear al sistema ejecutivo o activarlo a niveles absolutamente sorprendentes".

"Somos analfabetos emocionales y hemos creado una sociedad de un lado del cerebro", reconoce Puig, quien animó a los profesores a ser más conocedores de este mundo emocional, para poderlo vivir y transmitir a su alumnado. "Los grandes maestros son capaces de inspirar, de enamorar, de hacer creer a otras personas que son capaces de hacer frente a la dificultad".

Mario Alonso Puig, quien ha estudiado cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio, destaca que "en los entornos cambiantes, inciertos y ambiguos, como el actual, el hemisferio cerebral izquierdo no tiene mucho que aportar; hay que reclutar capacidades del hemisferio derecho como la imaginación, el mundo afectivo, la conexión con el cuerpo, la relación con los demás…".

Transformación digital al servicio de la pedagogía

Otro de los desafíos actuales de la escuela que se ha hecho patente durante el confinamiento es la transformación digital. "La tecnología nos ha permitido conectar con nuestro alumnado más allá del aula, informar y hablar con las familias, así como abrir las ventanas del aula para incorporar a nuestras clases y a nuestras experiencias de aprendizaje nuevas voces", proclama Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, en su charla sobre cómo educar en la era digital.

Trujillo reconoce que queda mucho por aprender sobre las herramientas digitales para aprovecharlas al máximo en el aprendizaje, aunque, subraya que no vienen a sustituir la presencialidad ni la pedagogía. "La tecnología digital debe ser un factor de mejora y también de garantía de calidad y equidad en nuestros centros. No deja de ser un elemento más que viene a fortalecer la identidad de nuestro centro educativo".

Evaluar para aprender: dar el protagonismo al alumnado

Por su parte, Neus Sanmartí, profesora honoraria de la Universidad Autónoma de Barcelona, conversó con el maestro y eduencer Manu Velasco sobre la necesidad de cambiar la manera de evaluar. "Tenemos que cambiar la visión de que evaluar es calificar; calificar es solo uno de los aspectos, y si ponemos delante la calificación, entonces no aprendemos", señala Sanmartí.

La solución pasa por dar el protagonismo de la educación a los estudiantes, a ellos y a ellas, ya que "solo puede corregir quien se ha equivocado, y es muy importante que sean autónomos", explica Sanmartí. Es un cambio difícil, sostiene esta profesora, que revela que la evaluación es "nuestra fuente de poder; siempre sale la evaluación como excusa; nos parece que gracias a la evaluación se portarán mejor, estudiarán mejor..., y el placer de aprender está en reconocer que estamos aprendiendo".

Un cierre musical

El grupo valenciano Bombai puso ritmo al cierre del Congreso de Educación de SM "Ciento Volando" con su canción "Vuela", para que las profesoras, maestros, familias y equipos directivos que han asistido a estas dos tardes de charlas sobre el futuro de la educación no se olviden de volar, con la mirada en el horizonte pero con los pies en la tierra.

"Ciento Volando", un inspirador congreso con los pies en la tierra

Conducido por la periodista María Gómez, el Congreso de Educación de SM ha reunido este miércoles y jueves en una plataforma inmersiva a expertos y referentes educativos, profesores y directores de centros punteros para elevar la mirada y servir de inspiración a los profesionales del sector educativo. Pero manteniendo los pies en la tierra y estando en lo concreto, en el aula, en las necesidades diarias de los profesores, alumnos y familias.

Ciento Volando ha desarrollado los temas que sacó a la luz el informe Volvemos a clase de la Fundación SM, sobre cómo vivieron profesores y alumnos el confinamiento y sobre cómo mejorar la educación.

