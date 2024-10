La transformación impulsada por la IA crea nuevas oportunidades profesionales

(Información remitida por la empresa firmante)

La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) la ha convertido en una de las herramientas más demandadas. Sin embargo, las empresas no cuentan con profesionales capacitados para implementar soluciones de IA como automatizaciones y chatbots, tecnologías que ya están cambiando cómo las empresas optimizan sus procesos e interactúan con sus clientes. Revolutia, está tomando la iniciativa para formar a las primeras generaciones de consultores de IA en España

España, 22 de octubre de 2024.- La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando la forma en que las empresas funcionan y se relacionan a nivel interno y externo, permitiendo, entre otros, automatizar tareas, mejorar la atención al cliente y optimizar procesos.



Sin embargo, mientras las tecnologías avanzan a un ritmo imparable y la demanda de estas soluciones crece exponencialmente, la oferta de profesionales especializados en IA no está yendo de la mano del crecimiento de la demanda.



En este contexto, la consultora y escuela especializada en IA Revolutia, ha lanzado un programa específico para formar a consultores en IA. Este programa está diseñado para que personas sin experiencia previa o conocimientos técnicos, tengan una ruta clara y accesible para entrar en el sector de la IA, uno de los más rentables de la actualidad.



"Todo tipo de negocios están demandando profesionales que sepan cómo implementar soluciones de IA como automatizaciones y chatbots, pero el mercado aún no cuenta con suficientes personas preparadas para cubrir esa demanda", comenta Pol Gutiérrez, cofundador de Revolutia.



Las nuevas oportunidades profesionales de la IA

Uno de los principales cambios que la IA está trayendo al mercado laboral es la capacidad de automatizar tareas repetitivas, lo que permite a las empresas optimizar sus recursos y mejorar la atención al cliente, entre otros, mediante chatbots inteligentes.



Estas tecnologías no solo están facilitando el día a día de las empresas, sino que están creando nuevas profesiones, como la del consultor de IA, alguien capaz de analizar las necesidades de una empresa y aplicar soluciones personalizadas que optimicen procesos, mejoren la eficiencia y aumenten la rentabilidad.



"Es el momento ideal para formarse en este campo, especialmente porque la competencia aún es baja y la demanda sigue aumentando cada día. Aquellos que se especialicen ahora, serán los que aseguren su futuro y se posicionen en el sector", añade Gutiérrez.



Datos sobre el impacto de la IA



• La industria de la IA podría alcanzar los 190 mil millones de dólares en valor de mercado para 2025 (IDC)



• El 45% de las empresas ya han empezado a integrar IA en sus procesos, y se espera que este número siga creciendo (Gartner)



• El empleo en IA está experimentando un crecimiento anual del 31%, pero la falta de profesionales capacitados sigue siendo una barrera importante (World Economic Forum)



• Se estima que para 2030, 85 millones de empleos desaparecerán debido a la automatización, pero se crearán 97 millones de nuevos puestos relacionados con la implementación y gestión de soluciones de IA (World Economic Forum)



Sobre Revolutia

Revolutia es una consultora y escuela de formación especializada en Inteligencia Artificial. Su misión es impulsar la adopción de la inteligencia artificial y la automatización en las empresas, independientemente de su tamaño, mediante la formación de talento especializado y la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas.



Para ello, forman a profesionales expertos en soluciones de IA que se convierten en socios estratégicos para las empresas, ayudándoles a implementar tecnologías de IA para optimizar sus procesos y maximizar su rentabilidad.







