Transformación tecnológica, liderazgo y emprendimiento marcan la I Edición de los Premios EUDE Digital

La I Edición de los Premios EUDE Digital ha tenido lugar en iLab Madrid, y ha reunido tanto a profesionales de empresas punteras, premiados, invitados y jurado; como al cuerpo directivo y académico de EUDE Business School.

OGILVY, Microsoft, VOLTIO, LG, LIUX, KFC, MAPFRE y Kafka Solutions han sido las empresas y start ups premiadas. Además, Alba Díaz Cabrerizo (Google) y Jorge Álamo Castro (Telefónica Tech) han sido galardonados por su labor docente y su trayectoria como antiguo alumno de EUDE, respectivamente.

Madrid, 5 de junio de 2024.- Casi medio centenar de profesionales se han reunido esta mañana en Madrid International Lab para celebrar la I Edición de los Premios EUDE Digital. Durante la ceremonia, se han entregado 10 premios a empresas, profesionales, docentes y antiguos alumnos que han destacado en los campos de la transformación digital, la innovación empresarial y el liderazgo social.

El jurado estaba formado por profesionales de empresas líderes en el contexto empresarial español y por miembros de la dirección académica de EUDE Business School. Ellos han sido los encargados de entregar los premios a los ganadores. Por otro lado, el espacio, óptimo para celebrar unos premios que reflejen la transformación digital, ha sido cedido por el Ayuntamiento de Madrid. Ángel Niño, concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento, también estaba presente en el evento.

En esta primera edición de los Premios EUDE Digital se han entregado un total 10 premios. En la temática empresarial, Microsoft ha ganado el premio a Business Innovation, The Best Data Value ha ido para MAPFRE y Kafka Solutions se ha hecho con el galardón de EUDE Emprende, recogido por Helen Olaya, antigua alumna de EUDE. Respecto al reconocimiento por su labor digital, OGILVY ha sido premiado por Best Digital Communication y LG ha conseguido el reconocimiento a Best Digital Transformation. A estos se suma KFC, galardonado por Best Digital Strategy.

Voltio by Mutua ha ganado el premio a Social Development and Corporate Sustainability. Este es uno de los cuatro premios que remarcaban el valor humano y social que estas empresas o profesionales aportan a la sociedad. A Voltio se suma Antonio Espinosa de los Monteros (LIUX), ganador de Best Digital Leader, y Alba Díaz Cabrerizo (Google), quien, reconocida por su labor como docente, ha sido premiada en la categoría Teaching Innovation. Por último, la gala ha concluido con la entrega del premio a Digital Alumni Talent, otorgado al antiguo alumno de EUDE Jorge Álamo Castro (Telefónica Tech).

EUDE, comprometida con la labor social y el valor humano

Ayúdame 3D ha sido la encargada de materializar los trofeos de la ceremonia. Ejemplo de tecnología social, esta entidad benéfica tiene como misión ayudar imprimiendo, de forma gratuita, prótesis de brazos 3D para personas discapacitadas. Así, consigue mejorar la calidad de vida y las opciones de empleabilidad y escolarización de quienes más lo necesitan. Guillermo Gauna Vivas, director general, ha participado también en la ceremonia.

En palabras de Carlos Viera, director de EUDE Digital, el objetivo de estos premios es "dar visibilidad y reconocimiento a los mejores en el sector digital, nutrirnos de líderes que inspiran y aprender de ellos". Miguel Hermida, director general de EUDE Business School, ha subrayado la importancia de transmitir el valor humano y social en la docencia. "En EUDE, nos enorgullece formar líderes que no solo son excelentes profesionales, sino también ciudadanos responsables y agentes de cambio. Ese es nuestro ADN como escuela de negocios".

