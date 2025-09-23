Transformando el CO₂ residual en espuma de alto rendimiento para la moda sostenible (1)

Fullstride Ventures presenta carboncup™, una copa de espuma sostenible que ofrece la misma comodidad, transpirabilidad y durabilidad que las fabricadas con materiales convencionales.

VIENA y SACRAMENTO, California y NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Borealis, Infinium y Fullstride Ventures presentan un nuevo material sostenible para la industria textil: una espuma de alto rendimiento fabricada con emisiones de dióxido de carbono (CO₂) capturadas. Una de las primeras aplicaciones de este innovador material es la copa del sujetador carboncup™ de Fullstride, lo que supone un gran paso hacia la circularidad en la ropa interior.

La espuma se produce mediante un proceso de varias etapas que comienza con la captura de dióxido de carbono (CO₂) residual que, de otro modo, se liberaría a la atmósfera. El proceso patentado de Infinium transforma este CO₂ residual en nafta electrónica (eNaphtha), una alternativa de bajo carbono y de fácil instalación a la nafta de origen fósil. Borealis utiliza la eNaphtha para polimerizarla en polietileno, la materia prima para la producción de espuma. El resultado es un material sostenible de alto rendimiento que se procesa eficientemente en la infraestructura de fabricación y reciclaje existente, cumpliendo a la vez con los estrictos requisitos de las aplicaciones de ropa interior.

carboncup™ de Fullstride es la primera aplicación comercial del nuevo material de espuma, parcialmente fabricado a partir de eNaphtha derivada del CO₂, donde ofrece la misma comodidad, transpirabilidad y soporte duradero que la espuma convencional, pero con una huella de carbono significativamente menor en comparación con las almohadillas de poliuretano 100% basadas en fósiles.

"Esta innovación revolucionaria no solo desvía el carbono de la atmósfera, sino que también reduce la dependencia de los recursos fósiles finitos", afirmó Yossi Nasser, consejero delegado de Fullstride. "Reduce significativamente la huella de carbono de nuestro producto y representa un avance significativo para la moda sostenible".

Infinium es una de las primeras empresas en suministrar eNafta al mercado en volúmenes comerciales, lo que abre una vía adicional para descarbonizar la producción de plásticos y reducir las emisiones globales de CO2. El material se produce en las instalaciones del Proyecto Pathfinder de la empresa en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. La planta cuenta con la certificación ISCC PLUS, lo que garantiza la trazabilidad de la materia prima producida de forma sostenible desde su origen y a lo largo de toda la cadena de custodia mediante un enfoque de balance de masa.

"Junto con Fullstride y Borealis, estamos reimaginando el carbono", destacó Robert Schuetzle, consejero delegado de Infinium. "Al crear eNaphtha, que permite a Borealis producir plásticos de última generación con una huella de carbono drásticamente reducida, estamos ayudando a que industrias enteras avancen hacia un futuro más limpio".

La carboncup™ es uno de los primeros resultados de la colaboración anunciada por Borealis e Infinium en agosto de 2024, cuando ambas compañías revelaron sus planes de utilizar la eNaphtha de Infinium para producir plásticos bajos en carbono a partir del CO₂ capturado. Su lanzamiento marca un paso significativo hacia la circularidad en la industria textil y demuestra cómo la colaboración en toda la cadena de valor puede generar nuevas maneras de mantener el carbono en uso y fuera de la atmósfera.

"Esta colaboración demuestra el poder de la innovación para ofrecer soluciones circulares en aplicaciones delicadas", comentó Dirk Langhammer, vicepresidente de Soluciones de Economía Circular. "Al transformar el carbono atmosférico en polímeros de alta calidad para la ropa interior, estamos impulsando el deseo de nuestros clientes de una vida sostenible".

Se exhibirán muestras de la copa de sujetador carboncup™ en nuestro expositor en la K Show 2025, Düsseldorf, Alemania, del 8 al 15 de octubre, pabellón 6, expositor A43.

Acerca de Borealis Borealis es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones avanzadas y sostenibles para poliolefinas. En Europa, Borealis también es un líder innovador en el reciclaje de poliolefinas y un importante productor de productos químicos básicos. Aprovechamos nuestra experiencia en polímeros y décadas de experiencia para ofrecer soluciones de materiales circulares, innovadoras y de valor añadido para industrias clave como productos de consumo, energía, sanidad, infraestructuras y movilidad.

Con clientes en más de 120 países y sede en Viena, Austria, Borealis emplea a unas 6.200 personas. En 2024, generamos un beneficio neto de 566 millones de euros. OMV, la empresa de productos químicos, combustibles y energía sostenibles centrada en soluciones de economía circular, con sede en Viena, Austria, posee el 75% de nuestras acciones. La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), posee el 25% restante.

Al reinventar los elementos esenciales para una vida sostenible, nos basamos en nuestro compromiso con la seguridad, nuestra gente, la innovación, la tecnología y la excelencia en el rendimiento. Estamos acelerando la transformación hacia una economía circular de poliolefinas y ampliando nuestra presencia geográfica para servir mejor a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestras operaciones se complementan con dos importantes empresas conjuntas: Borouge (con ADNOC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos); y Baystar™ (con TotalEnergies, con sede en Estados Unidos).www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Acerca de Infinium Infinium es un proveedor líder de soluciones de conversión de gas y desarrollador de proyectos de eFuels. Nuestra oferta incluye eFuels sintéticos ultrabajos en carbono, soluciones que permiten la monetización del gas de antorcha y el GNR, y tecnología patentada diseñada para respaldar la industria energética en rápida evolución. Infinium es una empresa pionera: la primera en producir volúmenes comerciales de eFuels limpios de conversión de energía a líquido; la primera en desarrollar e implementar tecnología modular de conversión de gas; y la única empresa innovadora en combustibles limpios que ofrece soluciones integrales a los clientes en cada etapa de su transición energética. Líderes del sector como Amazon, American Airlines, Borealis e IAG son clientes de Infinium. Más información en www.infiniumco.com.

Acerca de FullStride Ventures

Fullstride es una empresa innovadora y con visión de futuro que transforma el futuro de la fabricación, la cadena de suministro y el desarrollo de productos mediante soluciones sostenibles y de alto rendimiento. Nuestra misión es crear materiales y sistemas que no solo satisfagan las demandas de los consumidores modernos, sino que también reduzcan el impacto ambiental sin comprometer la calidad ni la funcionalidad.

Fullstride nació en 2018 con la curiosidad de desarrollar espuma sostenible, y en 2021 lanzamos el primer protector de sujetador de origen vegetal hecho de caña de azúcar, un hito que marcó un antes y un después en la innovación textil sostenible. Desde entonces, hemos seguido ampliando los límites de la investigación y el desarrollo, colaborando con líderes del sector para comercializar materiales y soluciones de vanguardia y respetuosos con el medio ambiente. Ya sea creando espumas sostenibles de última generación u optimizando los procesos de la cadena de suministro para reducir la huella de carbono, mantenemos nuestro compromiso de impulsar un cambio significativo en todos los sectores.

